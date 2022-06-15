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新一代感應支付革命！手機就是刷卡機，超神支付體驗讓YouTuber蘋果爹狂讚

撰文／ 黎允之

疫情延燒，越來越多消費者傾向非現金交易，讓不少實體小店感嘆生意難做。近日在「餐飲店的老闆俱樂部」創業交流社團中，就有一間冰店老闆分享，說自己為了搶攻年輕市場、避免工讀生找完零錢後忘了用酒精消毒雙手被客人罵，因此申辦了Visa支援的手機感應收款服務，被年輕客層大誇「走在很前面」。

▲傳統冰店使用Visa手機感應收款力拼轉型，PO文引起商家熱烈討論。 圖／截自餐飲店的老闆俱樂部社團
▲傳統冰店使用Visa手機感應收款力拼轉型，PO文引起商家熱烈討論。 圖／截自餐飲店的老闆俱樂部社團

頭家必學！無痛導入低門檻支付工具
文章一出吸引網友熱烈討論，不少商家老闆表示，「這個功能我有用過，客人不只用Apple Pay，直接感應信用卡也可以，店家還不用裝刷卡機，用手機就好，真的超方便」、「這個手機感應收款，手續費比較低，我覺得用起來也更順手一點」、「站在客人的角度想，感應支付真的是很方便，客人會對店家特別有好感」……。究竟Visa手機感應收款有什麼過人之處，不僅備受商家和消費者的推崇，連身為3C科技型YouTuber蘋果爹都大讚方便？

蘋果爹：令人驚豔的新支付體驗，創造消費者、商家雙贏局面！
科技型YouTuber蘋果爹分享， Visa Tap to Phone手機感應收款功能，讓手機變身行動版的刷卡機！不僅商家省去租借刷卡機的成本之外，也免去供電、線材、聯網等繁瑣的事情，同時提升收款的便利性。而消費者也不用改變付款習慣，使用信用卡的消費者，可以直接掏出卡片感應支付；不帶錢包的民眾，也可以用手機本身內建的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等方式，就能一「碰」搞定，讓結帳步驟更快速簡便！

市集擺攤、貨到付款都能刷，力挺微型商家數位轉型！
疫情影響人們對行動支付服務需求提升，但是對小本經營的小店來說，申請刷卡機需繳交保證金和月租費，林林總總的費用加起來負擔不小，且申請不易，而行動支付APP每筆交易手續費動輒2.5-3%，小店家薄利多銷，對於手續費當然要錙銖必較！

▲Visa手機感應收款讓手機變成行動版的刷卡機，消費者直接感應手機（IOS或Android都可以）、信用卡、或穿戴式裝置（例如Apple Watch等）輕觸店家手機就能直接感應支付。 圖／截自蘋果爹影片
▲Visa手機感應收款讓手機變成行動版的刷卡機，消費者直接感應手機（IOS或Android都可以）、信用卡、或穿戴式裝置（例如Apple Watch等）輕觸店家手機就能直接感應支付。 圖／截自蘋果爹影片

Visa手機感應收款服務 (Tap to Phone) 推出以來獲得許多微型店家的青睞，有花店業者實際使用了一個多月後表示，「以前客人只有匯款和付現兩種選擇，現在可以提供客人多一個選擇，對於習慣使用信用卡的客人來說，我只需拿出手機就可以幫他們刷卡，甚至可以提供鮮花外送服務讓客人選擇貨到付款刷卡的方式。我也不用再透過匯款末5碼來對帳，手機APP後台系統會有交易紀錄，方便記帳。而有些客人可能是開車臨停在門口，進來拿一下花就要趕快走，感應速度快到讓客人驚訝，整個過程讓客人覺得很方便，相對的也提升我們的競爭力。」

▲微型店家可以輕鬆安裝Visa手機感應收款功能，外送如果是貨到付款免找零更方便。 圖／shutterstock
▲微型店家可以輕鬆安裝Visa手機感應收款功能，外送如果是貨到付款免找零更方便。 圖／shutterstock

也有銷售小農雞蛋的攤商表示，「像我們這種跑市集的小攤商，沒有實體店面相對也比較難申請刷卡機，但是Visa手機感應收款服務只要透過線上申請，通過審核就能馬上開始使用。客人多的時候，刷一下就走，金額是由店家輸入，不用再花時間檢視客人有沒有打錯金額，可以避免接觸和群聚，也能減少錯帳率。對於有些臨時起意或是出門運動正好路過、沒帶錢包的客人，只要使用信用卡或手機感應支付就能付款，不用擔心錯失客源。」

後疫情時代，「生意在做，手機要有！」Visa為消費者提供便利、安全、可靠的支付體驗。對於小店家老闆更是一大福音，不僅免去租借刷卡機等設備的費用，而且在申請的流程，或是實際收款的操作步驟也相對更為便利，協助小店家無痛接軌行動支付時代，藉由更優質的服務「疫」軍突起，開創新客源、新商機！
更多資訊請參閱>>Visa手機感應收款服務

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