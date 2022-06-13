呼叫鮭魚控！壽司郎一次推「8款鮭魚餐點」 限時19天

油脂肥美的「鮭魚」一直是台灣民眾所喜愛的人氣食材，許多人品嚐迴轉壽司時，更是全力進攻鮭魚系品項。曾經引起全台「鮭魚之亂」的日式迴轉壽司「壽司郎」，自6月15日起將再規劃「眾望所鮭」季節活動，一次推出8款各具特色的鮭魚品項，包括有莫札瑞拉起司青醬鮭魚、胡麻大切生鮭等多種選擇。此外壽司郎也宣佈，全新線上菜單改版登場，只要透過外送平台，就能在家輕鬆享受壽司。

壽司郎此次的「眾望所鮭」活動，時間自6月15日至7月3日為止，活動期間將推出8款鮭魚餐點。其中「莫札瑞拉起司青醬鮭魚」，使用莫札瑞拉起司與青醬搭配，為肥嫩的鮭魚增添異國情調，每盤2貫60元；「酪梨鮭魚卷」則是將酪梨與鮭魚相互組合，不僅增添滑順口感，還帶有清新的油脂香氣，每盤3貫60元。除此之外，壽司郎還提供有「胡麻大切生鮭」、「蕃茄羅勒生鮭」、「味噌鮭魚海苔包」、「青醬鮭魚軍艦」等品項，以及「鮭魚親子茶碗蒸」、「鮭魚味噌湯」等選擇，每盤40元起。