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王品集團嚮辣、尬鍋、陶板屋外帶88折 西堤外帶滿988現折100

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
西堤海陸分享餐，體驗海陸雙重享受。圖／王品集團提供。
西堤海陸分享餐，體驗海陸雙重享受。圖／王品集團提供。

王品集團旗下嚮辣、尬鍋、陶板屋、西堤四大品牌，推出17款創意外帶餐，從台灣饕客最喜歡的牛肉麵、麻辣燙、鹹酥雞，到清爽的天婦羅佐烏龍冷麵、海鮮焗烤飯，中餐、晚餐、宵夜點心隨時隨地都能吃。即日起至6月30日，嚮辣、尬鍋、陶板屋外帶88折，西堤外帶滿988元現折100元。

「嚮辣和牛麻辣鍋」善用自家特色的「麻辣鍋」，研發4款經典外帶美食，推出王品集團第一碗「川辣牛肉麵」，6月24日正式開賣，主廚精選厚實牛腱與Q彈麵條，加入麻辣紅油提味，麻香爆棚，絕對是炎炎夏日最爽辣的選擇。

「嚮辣和牛麻辣鍋」另外推出「鮮麻牛肉湯餃」，濃醇牛肉湯與新鮮豬肉水餃絕妙搭配，獨家美味立即上桌；「辛拌麻辣燙」集合13種麻辣經典食材包含肉片、鱈魚丸、黃金魚蛋、凍豆腐、小黑輪、米血糕、年糕、杏鮑菇、高麗菜…等，拌入主廚特製醬料，香麻帶勁，是嗜辣族不可錯過的美味餐點；「辣味蒜香涼麵」以清爽麻醬搭配新鮮黃瓜絲與紅蘿蔔絲，是夏日開胃好幫手。

「尬鍋台式潮鍋」主打台味為初衷，以雞為品牌象徵，推出台灣人最愛的「蒜你厲害鹹酥雞」，酥炸工法保留雞肉的軟嫩多汁，每口都能嚐到肉汁爆發美味，拌入大量蒜碎、洋蔥與尬鍋秘製椒鹽粉，涮嘴到無法停止。尬鍋也推出「雙人份量搖滾炸物盒」，加入鄉民票選必點的甜不辣與米血糕及甘梅薯條，還有消費者最愛的招牌魚餅，氣味香酥、口感飽滿Q彈，拌入大量蒜碎加上秘製胡椒鹽和雞油辣醬，消費者一盒在手，就能擁有滿滿的台味小確幸。

「西堤」全新外帶「歡樂海陸分享餐」適合2至3人分享，可體驗海陸雙重享受，內含西堤經典排餐，原塊、骰子牛排、香煎雞排、起司魚排任選2份，搭配全新上市松露菌菇風味海鮮焗飯、佐主廚沙拉、歡樂小食英式炸魚柳，加上副餐自由選任選4份，主廚私房甜點、濃湯、飲品，幸福飽足感在家立現，西堤一口氣推出3道全新美味焗飯，主廚推薦「松露菌菇風味海鮮焗飯」，松露菌菇風味焗飯鋪上鮮蝦、魷魚、花蛤，加上起司烘烤，超濃的海鮮滋味，還有「爐烤牛肉焗飯」、「香料烤雞焗飯」，西堤主廚的全新料理，嘗鮮的好選擇。

和風洋食品牌「陶板屋」新創作4款適合全家享用的外帶料理，「極上天婦羅佐烏龍冷麵」集合天婦羅炸物、炸蝦及季節時蔬等豐富配料，絕對是夏季美食的首選。「炭香和風牛丼」有別於陶板屋經典牛排，以滷製方式烹調搭配特調炭烤醬，炭香口感香醇，肉品特別選用牛肉及牛筋以創造多層次口感，令人食指大動。「照燒燻雞蕈菇炊飯」使用胡桃木燻雞片，抹上主廚私藏秘製照燒醬汁，黃金比例醇香滋味，搭配蕈菇炊飯，香氣濃郁，營養實惠又好吃。「蒲燒鯛蕈菇炊飯」，以日式蒲燒方式燒烤新鮮鯛魚，濃厚醬汁甘甜入味，搭配蕈菇炊飯，可吃到蕈菇絲，撒上新鮮蔥花更顯香氣，大人小孩都喜歡。

尬鍋蒜你厲害鹹酥雞，每口都能嚐到肉汁爆發美味。圖／王品集團提供。
尬鍋蒜你厲害鹹酥雞，每口都能嚐到肉汁爆發美味。圖／王品集團提供。
嚮辣川辣牛肉麵，麻香爆棚。圖／王品集團提供。
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西堤松露菌菇風味海鮮焗飯，嚐鮮的好選擇。圖／王品集團提供。
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尬鍋台式搖滾炸盒，擁有滿滿的台味小確幸。圖／王品集團提供。
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嚮辣4款經典麻辣外帶美食是嗜辣族不可錯過的美味餐點。圖／王品集團提供。
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嚮辣蒜香涼麵，夏日開胃好幫手。圖／王品集團提供。
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陶板屋推出四款外帶新品元氣獨享盒系列，最低159元起。圖／王品集團提供。
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嚮辣鮮麻牛肉湯餃，濃醇牛肉湯與新鮮豬肉水餃絕妙搭配。圖／王品集團提供。
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西堤 海鮮 品牌

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