友善環境又健康 Easy fit一體成型雅客足弓鞋募資上市

足部問題已成為現代人的通病，不論是長時間站立者，或是喜愛旅行、健走甚至是步行上班的通勤族，穿到不合適的鞋子，長久下來也會造成傷害。由歐洲專業團隊研發的「Easy fit一體成型雅客足弓鞋」能有效紓解足部壓力，讓你的每一步都走得更穩更健康。

「Easy fit一體成型雅客足弓鞋」擁有一體成型雙足弓系統支撐設計，專利超輕量足弓鞋，相較一般市售的足弓鞋墊，更緊密包覆足部，彈力伸縮鞋面完整貼合腳型，高密度氣泡棉與再生泡綿，可達到避震緩衝作用，有效緩解足弓壓迫。此外，11段碼尺寸齊全，止滑又耐磨抗菌的PU鞋底，結合降低病毒存活率材質，透氣材質排除鞋內濕氣與異味；可拆式的 100%回收再製足弓鞋墊，不對環境造成負擔，更有SGS認證，品牌遍布50個國家。

雅客足弓鞋由有.設計團隊引進，於嘖嘖平台進行預購，現在還有72折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。