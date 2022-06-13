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為了能每天配戴愛的求婚鑽戒 布蘭妮豪氣購入2款對戒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「小甜甜」布蘭妮與男友Sam Asghari完成終身大事，訂製婚戒很有想法。圖／摘自IG
「小甜甜」布蘭妮與男友Sam Asghari完成終身大事，訂製婚戒很有想法。圖／摘自IG

美國歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）在擺脫父親13年監控後喜迎自由人生，上週與交往6年的健身教練男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）低調完婚。為他們打造對戒的紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb在同名品牌的官方IG限時動態解說這對新人別具意義的婚戒。

為了能在往後歲月中各種不同的場合都能襯托未婚夫送上的4克拉明亮式切割訂婚鑽戒，布蘭妮一口氣選了兩款全然不同的線戒：一款是相當經典款的Round Eternity Band，整圈鉑金戒指鑲嵌明亮式切割圓鑽；另一款則是較為活潑花俏的Marquise Bezel Set Eternity Band，戒環由鉑金包鑲的馬眼形切割鑽石組成。

設計師也透露，他們為新郎準備了兩款鉑金婚戒給新郎選，因為新郎表示很喜歡戒指中央霧面打磨處理、邊緣拋光的低調設計，所以他們創作了兩種拋光角度不太一樣的作品，後來新郎選了平面拋光的款式。

去年9月山姆阿斯加利向布蘭妮求婚時，送上的婚戒是他向紐約另一家珠寶店Forever Diamonds創辦人Roman Malayev特別訂製的作品，鉑金大教堂風格的4爪鑲嵌4克拉的圓形明亮式切割主鑽，戒橋鋪鑲配鑽，並在戒環內側鏤刻「Lioness」（母獅子）字樣，是他對布蘭妮的暱稱。

紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb為布蘭妮夫妻打造的對戒。圖／摘自IG ＠stephaniegottlieb
紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb為布蘭妮夫妻打造的對戒。圖／摘自IG ＠stephaniegottlieb
紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb為布蘭妮訂製的線戒。圖／摘自IG ＠stephaniegottlieb
紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb為布蘭妮訂製的線戒。圖／摘自IG ＠stephaniegottlieb
紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb為布蘭妮訂製的線戒。圖／摘自IG ＠stephaniegottlieb
紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb為布蘭妮訂製的線戒。圖／摘自IG ＠stephaniegottlieb
「小甜甜」布蘭妮與男友Sam Asghari完成終身大事，訂製婚戒很有想法。圖／摘自IG ＠britneyspears
「小甜甜」布蘭妮與男友Sam Asghari完成終身大事，訂製婚戒很有想法。圖／摘自IG ＠britneyspears
紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb為Sam Asghari設計的兩款男士對戒。圖／摘自IG ＠stephaniegottlieb
紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb為Sam Asghari設計的兩款男士對戒。圖／摘自IG ＠stephaniegottlieb
「小甜甜」布蘭妮與男友Sam Asghari完成終身大事，訂製婚戒很有想法。圖／摘自IG ＠britneyspears
「小甜甜」布蘭妮與男友Sam Asghari完成終身大事，訂製婚戒很有想法。圖／摘自IG ＠britneyspears

加利 紐約

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