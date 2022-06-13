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為了能每天配戴愛的求婚鑽戒 布蘭妮豪氣購入2款對戒
美國歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）在擺脫父親13年監控後喜迎自由人生，上週與交往6年的健身教練男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）低調完婚。為他們打造對戒的紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb在同名品牌的官方IG限時動態解說這對新人別具意義的婚戒。
為了能在往後歲月中各種不同的場合都能襯托未婚夫送上的4克拉明亮式切割訂婚鑽戒，布蘭妮一口氣選了兩款全然不同的線戒：一款是相當經典款的Round Eternity Band，整圈鉑金戒指鑲嵌明亮式切割圓鑽；另一款則是較為活潑花俏的Marquise Bezel Set Eternity Band，戒環由鉑金包鑲的馬眼形切割鑽石組成。
設計師也透露，他們為新郎準備了兩款鉑金婚戒給新郎選，因為新郎表示很喜歡戒指中央霧面打磨處理、邊緣拋光的低調設計，所以他們創作了兩種拋光角度不太一樣的作品，後來新郎選了平面拋光的款式。
去年9月山姆阿斯加利向布蘭妮求婚時，送上的婚戒是他向紐約另一家珠寶店Forever Diamonds創辦人Roman Malayev特別訂製的作品，鉑金大教堂風格的4爪鑲嵌4克拉的圓形明亮式切割主鑽，戒橋鋪鑲配鑽，並在戒環內側鏤刻「Lioness」（母獅子）字樣，是他對布蘭妮的暱稱。
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