為了能每天配戴愛的求婚鑽戒 布蘭妮豪氣購入2款對戒

美國歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）在擺脫父親13年監控後喜迎自由人生，上週與交往6年的健身教練男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）低調完婚。為他們打造對戒的紐約珠寶設計師Stephanie Gottlieb在同名品牌的官方IG限時動態解說這對新人別具意義的婚戒。

為了能在往後歲月中各種不同的場合都能襯托未婚夫送上的4克拉明亮式切割訂婚鑽戒，布蘭妮一口氣選了兩款全然不同的線戒：一款是相當經典款的Round Eternity Band，整圈鉑金戒指鑲嵌明亮式切割圓鑽；另一款則是較為活潑花俏的Marquise Bezel Set Eternity Band，戒環由鉑金包鑲的馬眼形切割鑽石組成。

設計師也透露，他們為新郎準備了兩款鉑金婚戒給新郎選，因為新郎表示很喜歡戒指中央霧面打磨處理、邊緣拋光的低調設計，所以他們創作了兩種拋光角度不太一樣的作品，後來新郎選了平面拋光的款式。