住晶華送「萬元Panasonic吹風機」 再享免費升等

繼前次推出「住房送手機」的「機＋酒」方案後，台北晶華酒店將於6月14日起，再推出「晶華機+酒2.0」超值住宿專案，只要以8,900元入住精緻客房，就可以獲得價值9,900元的「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」禮盒精裝版，並還享有自助早餐買1送、平日入住客房升等等優惠。

晶華酒店於今年4月推出「機＋酒」住房專案，只要入住即贈送價值12,990元的Samsung Galaxy M53 5G手機1支，百間客房於1小時之內完售。此次晶華酒店再推出「晶華機+酒2.0」住宿專案，將可獲贈「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」。此款吹風機是2022年全新推出的EH-NA0G秀髮極潤之鑰限量精裝版，標榜以獨家「高滲透奈米水離子」技術，讓水分可以滲透至頭皮與髮芯，滋潤頭髮內部，使秀髮滋潤度提升1.9倍。同時還有2倍礦物負離子、全新進化的風量部件設計讓速乾效率可提升20%，以及5種美髮潤肌模式可供切換，市價9,900元。