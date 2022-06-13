聽新聞
test
0:00 / 0:00
住晶華送「萬元Panasonic吹風機」 再享免費升等
繼前次推出「住房送手機」的「機＋酒」方案後，台北晶華酒店將於6月14日起，再推出「晶華機+酒2.0」超值住宿專案，只要以8,900元入住精緻客房，就可以獲得價值9,900元的「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」禮盒精裝版，並還享有自助早餐買1送、平日入住客房升等等優惠。
晶華酒店於今年4月推出「機＋酒」住房專案，只要入住即贈送價值12,990元的Samsung Galaxy M53 5G手機1支，百間客房於1小時之內完售。此次晶華酒店再推出「晶華機+酒2.0」住宿專案，將可獲贈「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」。此款吹風機是2022年全新推出的EH-NA0G秀髮極潤之鑰限量精裝版，標榜以獨家「高滲透奈米水離子」技術，讓水分可以滲透至頭皮與髮芯，滋潤頭髮內部，使秀髮滋潤度提升1.9倍。同時還有2倍礦物負離子、全新進化的風量部件設計讓速乾效率可提升20%，以及5種美髮潤肌模式可供切換，市價9,900元。
「晶華機+酒2.0」方案將於6月14日起將官網開賣，可預訂7月底前的房間，每晚8,900元，除自助早餐買1送1外、平日入住還享客房升等，數量有限、售完為止，訂房加購高鐵還有7折起的優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言