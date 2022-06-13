快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住晶華送「萬元Panasonic吹風機」 再享免費升等

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「晶華機+酒2.0」，每晚8,900元，可獲贈Panasonic極潤奈米水離子吹風機。圖／晶華酒店提供
「晶華機+酒2.0」，每晚8,900元，可獲贈Panasonic極潤奈米水離子吹風機。圖／晶華酒店提供

繼前次推出「住房送手機」的「機＋酒」方案後，台北晶華酒店將於6月14日起，再推出「晶華機+酒2.0」超值住宿專案，只要以8,900元入住精緻客房，就可以獲得價值9,900元的「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」禮盒精裝版，並還享有自助早餐買1送、平日入住客房升等等優惠。

晶華酒店於今年4月推出「機＋酒」住房專案，只要入住即贈送價值12,990元的Samsung Galaxy M53 5G手機1支，百間客房於1小時之內完售。此次晶華酒店再推出「晶華機+酒2.0」住宿專案，將可獲贈「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」。此款吹風機是2022年全新推出的EH-NA0G秀髮極潤之鑰限量精裝版，標榜以獨家「高滲透奈米水離子」技術，讓水分可以滲透至頭皮與髮芯，滋潤頭髮內部，使秀髮滋潤度提升1.9倍。同時還有2倍礦物負離子、全新進化的風量部件設計讓速乾效率可提升20%，以及5種美髮潤肌模式可供切換，市價9,900元。

「晶華機+酒2.0」方案將於6月14日起將官網開賣，可預訂7月底前的房間，每晚8,900元，除自助早餐買1送1外、平日入住還享客房升等，數量有限、售完為止，訂房加購高鐵還有7折起的優惠。

「晶華機+酒2.0」住宿專案，將送出「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」，市價9,900元。圖／晶華酒店提供
「晶華機+酒2.0」住宿專案，將送出「Panasonic極潤奈米水離子吹風機」，市價9,900元。圖／晶華酒店提供

酒店 吹風機 奈米

延伸閱讀

NISSAN競賽月好康盡出 X-TRAIL入主享安心OutDOOR專案

台中BRT公車廢止 中市府交通局判賠承包商952萬

療癒確診者！全台「康復者專屬飯店11選」，Buffet免費吃，再贈精選紅酒

毛巾包頭更傷髮？髮型師破解「正確吹頭」5大觀念，黃金5分鐘要掌握、改善扁塌靠這招

相關新聞

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

令人羨慕的大長腿+腹肌 木村光希IG曬比基尼辣照

夏季悶熱高溫，總讓人想趁著假期衝到海邊消暑、享受悠閒時光，雖然全球旅遊業因為疫情緣故還沒有正式全面恢復到以往的熱絡光景，...

夢幻繽紛馬卡龍系隨身小物！太可愛只能包色了

端午過後炎熱的夏季就要到來，不妨用輕柔的馬可龍色調來為視覺降溫吧！法國精品都彭（S.T. Dupont）推出夏日新品，包...

六福推「我補助，您來住」優惠 最高現賺5,700元

2022年新版國旅補助擬於7月15日上路，六福（2705）即日起搶先推出「我補助，您來住」活動，讓民眾不用等，立刻出遊就...

滿額送小籠包、折價券！文青湯包「古北饕」展新店

歷經2個月的試營運，文青系湯包店「古北饕」旗艦店現已於華山文創園區週邊正式開幕。店內空間以老宅翻修的歲月痕跡為基礎，並提...

關西六福莊、六福萬怡送好康 疫苗打3劑最高現賺5,700

2022年新版國旅補助擬於7月15日上路，提前搶攻國旅安心旅遊補助商機，六福旅遊集團旗下的關西六福莊與台北六福萬怡酒店，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。