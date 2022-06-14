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義大利TOILETPAPER怪美展25日飛炫登台！行動美術館裝置藝術現SOGO忠孝

聯合新聞網／ 聯合數位文創
義大利TOILETPAPER怪美展「行動美術館裝置藝術」將展開雙北巡迴之旅，歡迎喜歡潮流時尚藝術的怪美朋友們，前往首站SOGO忠孝館捕捉，搶先感受義大利超現實主義之怪奇。圖／聯合數位文創 提供
義大利TOILETPAPER怪美展「行動美術館裝置藝術」將展開雙北巡迴之旅，歡迎喜歡潮流時尚藝術的怪美朋友們，前往首站SOGO忠孝館捕捉，搶先感受義大利超現實主義之怪奇。圖／聯合數位文創 提供

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》將以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展覽形式，於6月25日在台北華山1914文創園區夏趴登場！推薦喜歡潮流藝術、時尚文化的你，一定要前往朝聖時尚殿堂、FUN拍時尚大片，讓習慣千篇一律風格與審美疲乏的我們，足以在台灣接觸到來自義大利的衝突美學，進而擁抱新視覺、新火花衝擊心房！預售雙人優惠$540元，購票請上 udn售票網

經過不斷來回溝通，聯合數位文創把《TOILETPAPER》位於米蘭的工作室總部帶進台北華山，6月25日起至9月18日近三個月時間，原汁原味呈現超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿，帶領前來朝聖的你進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！

除此之外，主辦單位更攜手SOGO，義大利怪美展行動美術館首站插旗現身SOGO忠孝館1F服務台旁，即日起至6月19日等你來美拍，包準顛覆你對色彩、圖像的想像。TP怪美展登台倒數一周，歡迎民眾搶先至SOGO忠孝館捕捉行動美術館，並拍照打卡上傳社群號召朋友一起共襄盛舉，立即享展覽平日看展(周一至周五營業時間) $330購票優惠(全票$380)。

原汁原味呈現超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿，帶領前來朝聖的你進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！圖／聯合數位文創 提供
原汁原味呈現超現實美學與普普風視覺風格的一座反極簡主義聖殿，帶領前來朝聖的你進入充滿荒謬美學空間，來場色彩繽紛的萬花筒世界之旅！圖／聯合數位文創 提供

SOGO忠孝館為回饋喜好時尚流行文化者，加碼力推全館樂活涼夏滿額贈活動，凡於6月27日前於忠孝館單日累積消費滿8,000元，即可持快樂購卡及銷貨明細至12F贈獎處兌換「義大利怪美殿堂TOILETPAPER: The Studio」門票壹張，送你今夏去看最夏趴的時尚藝術展。

喜歡潮流時尚文化朋友千萬不要錯過，快快前往SOGO忠孝館捕捉行動美術館，並準備於暑假進展感受「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」之時尚美，用自己方式無拘無束潮拍、隨心所欲FUN玩今夏最時尚"夏趴"的藝術特展。購票請上 udn售票網，活動詳情請上udn x 瘋活動查詢。

義大利 SOGO

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