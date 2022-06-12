秋季登場的macOS Ventura 將實現Mac與iPhone最完美的功能結合

精彩的WWDC22系列活動已經結束，但相信蘋果用戶們都越來越期待新版本的作業系統在今年秋季正式上線。其中，macOS Ventura在這次也有了大幅度的更新，包括與iPadOS一致的「幕前調度」功能，「接續互通相機」將iPhone當作Mac的網路攝影機，FaceTime的「接力」功能，還有幾乎大家每天都會用到的「郵件」、「訊息」都將加入許多更方便的全新功能

macOS Ventura這次的更新同樣也緊扣著使用者每天都要面對的「多工」、「協作」場景，更因應遠端、行動辦公的新常態，推出更多跨裝置的「接續互通」、「接力」功能，讓手上通常擁有不只一種蘋果裝置的用戶們，可以徹底享受到蘋果生態系的強大互相支援優勢。

現有的Mac用戶肯定已經很習慣透過手勢或是快速鍵，在不同桌面、App之間快速切換使用，而全新的「幕前調度」功能，則可以自動整理開啟的App和視窗，讓使用者更專心在當前的任務畫面，同時可以從桌面左側快速且簡易地切換其他視窗群組。「幕前調度」還可搭配macOS其他視窗工具一起使用，包含「指揮中心」以及「分割顯示」，使用者可輕鬆單擊返回桌面。

而同時擁有iPhone的用戶，則可以透過「接續互通相機」功能，讓iPhone變身Mac的網路攝影機，讓拍攝畫質與功能瞬間升級，「人物居中」、「人像」模式，以及全新攝影棚燈光效果直接到位。藉由「接續互通」之力，Mac可以自動辨識並使用附近的iPhone相機，無須喚醒或選擇，當然也不需線材連接。此外，「接續互通相機」透過iPhone上的超廣角相機還可以達成超神奇的「Desk View」功能，可同時呈現使用者的臉部以及桌面的俯瞰視角，特別適合製作DIY影片、在FaceTime通話裡呈現素描創作等場景。

而FaceTime的「接力」功能，則讓使用者可以無縫將通話轉移到另一部鄰近的Mac、iPhone或iPad上，搭配AirPods，不管怎麼移動，都不怕中斷通話。

在macOS Ventura中，Safari也有幾個重大更新，包括透過共享「標籤頁群組」與親友、同事共享頁面內容、建立共同的書籤列表，甚至能即時查看其他人正在瀏覽的分頁、直接在Safari上進行「訊息」對話或FaceTime通話。

雖然各種共享功能讓分享變得更容易，但安全性依舊是蘋果關注的重點，新的「通行密鑰」功能讓安全登入變得更簡單，取代密碼建立獨特的數位鑰匙，僅保留在裝置上，可以用Touch ID或Face ID取得生物辨識，也能在iCloud鑰匙圈透過端對端加密，同步到iPhone、Mac和Apple TV上。這些密鑰也將能跨App和網路運作，讓使用者透過iPhone便可登入非蘋果裝置上的網頁或App。