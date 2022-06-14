奧樂雞5週年全民選拔賽 移師再戰高雄殿堂

好康快報！ 奧樂雞5週年特別企劃再戰高雄 ，與南部的朋友們一同守護雞的責任，奧樂雞是「雞」還是「蛞蝓」，請各位雞粉們站出來投出神聖的一票！此次活動由有你共創數位、百萬粉絲超人氣插畫家「掰掰啾啾」攜手合作，經典再現台北首戰場景：政見發表區、選前夜廣場、競選總部等六大展區，此外再戰高雄企劃上更特別新增專屬高雄景點區(雞二藝術特區、龍虎雞塔)、耿耿蝓懷驗票區、不解雞緣漫畫區等三大展區，盛大展場「 免費入場 」一同支持「奧樂雞是一隻雞」，5號奧樂雞凍蒜！

專屬高雄場景區(雞二藝術特區、龍虎雞塔) 圖／有你共創提供 高雄限定_不解雞緣漫畫區 圖／有你共創提供

奧樂雞5週年快閃店即日起，於「 統一夢時代購物中心 8樓時代會館 」熱烈開戰，千萬不要放棄你手中的選票！（展期： 6月11日至7月17日 ）。歡慶熱鬧移師，本次眾多商品獨家優惠開幕登場，包含陶瓷湯碗組、釘洞坐墊、造型頸枕、裁型抱枕、帆布袋等等，商品優惠折扣最高7折起，呆萌雞味周邊商品等你帶回家，160公分高公仔奧樂雞扭蛋雞-「奧樂雞力挺捐款處回歸」，每抽一次200元，抽抽有獎，最大獎為「高雄限定隱藏版奧樂雞公仔」，假日提供「奧樂雞五週年-選G燒」治癒你的胃，還能聽到動力火車詮釋的活動主題曲「ともだ雞」，歡迎中南部雞情粉絲們一同共襄盛舉！

奧樂雞五週年_選舉燒 圖／有你共創提供

奧樂雞人偶見面會於開幕當天順利落幕，除了與中獎的粉絲們相見歡拍照留念之外，奧樂雞人偶還沿路掃街拜票，拉攏更多中南部的朋友們一起加入雞教，特別感謝到現場雞情力挺的雞粉們，有你們的大力號票，相信雞教的人數會不斷攀升，5號奧樂雞候選人一定會大獲全勝！

奧樂雞人偶掃街拜票 圖／有你共創提供

現場特別活動規劃：

1. 「滿額贈禮」：現場單筆消費滿1500元，可兌換限量贈品「洗刷冤雞菜瓜布」乙個。

2. 「加購優惠」：凡於奧樂雞五週年快閃店消費不限金額即可以享商品優惠加價購，+99元加購「限量競選旗幟」、「限量海報」，數量有限，售完為止。

奧樂雞5週年高雄快閃店，全展期「免費入場」。 圖／有你共創提供

奧樂雞5週年高雄快閃店-【雞Star全民選拔賽-奧樂雞5週年特別企劃】

活動日期│2022年6月11日至2022年7月17日

活動地點│統一夢時代購物中心 8樓時代會館

活動時間│週一至週四：11:00-22:00、週五 11:00-22:30、週六及例假日

10:30-22:30、週日 10:30-22:00

活動粉專│ 有點市粉專

入場資格│免費入場