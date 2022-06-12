JASONS超市網羅「台灣在地好味」 不受天候影響解旅行的癮

疫情持續加上近日全台天氣不穩，讓人遊興大減，但全台各地精彩的美食物產，依舊讓人念念不忘。全台JASONS超市即日起至6月14日推出「台灣在地好味」，將各地好物齊聚一堂，有精選人氣牛肉麵、來自花東純淨土壤的好米和鮮乳，還有各地知名美食和隱藏版伴手禮，以及正當時的甜美的芒果，走一趟JASONS超市，輕鬆「環島」嚐遍美食。

宅經濟持續發燒，即使不能出門、不想出門，在家三餐也不能委屈自己，JASONS超市把全台的好味道全找來，除了有傳承三代老味道的嘉義排隊美食林聰明砂鍋魚頭，加碼新奇有趣的小夫妻拌麵的雞肉飯風味拌麵和砂鍋魚頭風味拌麵，另外，高雄老字號的鄧師傅功夫銷魂滷、及雅方岡山羊肉爐等，都可以一次全部帶回家。同時也集結全台美味牛肉麵和新奇有趣的拌麵，像是以頂級老饕牛腱肉為食材的五星級西華紅燒牛肉麵，還有CNN評選台北必吃美食林東芳牛肉麵，也不能錯過。

而東部好山好水孕育出的TANAKA RICE台灣越光米台南16號，以及初鹿牧場鮮乳製作出的優酪乳、鮮奶酪、鮮奶饅頭和綠豆沙包等產品一次滿足，凡購買初鹿牧場優格與饅頭系列商品還有滿300元現折30元優惠。

不想舟車勞頓，也能一站買齊全台超夯伴手禮，像是台中十大伴手禮久久津乳酪本舖的人氣排行榜冠軍蘋果米餅，新北十大伴手禮冠軍振頤軒的芋頭蝴蝶酥，還有郭金山古早味花生酥、黑師傅捲心酥、連德堂煎餅，及來自台東的飛飛綠島飛魚餅和洛神花脆燒，送禮自己吃兩相宜。