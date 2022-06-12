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JW Anderson三度攜手Moncler 全新系列充滿童趣感

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Jonathan Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市。圖／Moncler提供
Jonathan Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市。圖／Moncler提供

這幾年經歷過疫情，相信大家都在逆境之中培養出了更為樂觀的處世準則。創作風格向來充滿天真童趣感的時尚設計師Jonathan Anderson，其品牌JW Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市，透過鮮豔的色調和幾近迷幻的圖案表達了「樂觀逃避主義」，別具設計師個人高度識別度的細節元素也為此系列注入更俏皮搶眼的特色。

Jonathan Anderson本次為Moncler Genius打造的作品凸顯了Moncler的功能性、戶外DNA以及Jonathan Anderson本人「順應自然」的理念，共推出飾有皮質條帶的充絨派克大衣、短款束腰夾克、拉鍊夾克、充絨背心、寬鬆套頭毛衣、運動衫、充絨短裙和百慕大短褲，以及闊腿褲等等單品，可以見到Jonathan Anderson用鮮豔色彩渲染大小不一的噴繪波點、斑點和波浪線條印花或緹花，還有套染技藝呈現的不均勻效果。

主要採用水洗棉及牛仔布，結合Moncler標誌性尼龍及高科技面料，讓黃、綠、淺藍、淺粉、電光藍、棕和珊瑚色的強度皆有一種精妙的朦朧感，而材料表面的干燥處理，也讓色彩更顯深邃濃郁。可愛的配件使用了羽絨填充方式，完美結合了Jonathan Anderson個人設計特色和Moncler的標誌商品特性。全系列即日起已在台北101、台中新光三越專門店和moncler.com上正式發售。

Jonathan Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市。圖／Moncler提供
Jonathan Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市。圖／Moncler提供
波卡點T恤（白綠），13,600元。圖／Moncler提供
波卡點T恤（白綠），13,600元。圖／Moncler提供
毛帽（粉），13,200元。圖／Moncler提供
毛帽（粉），13,200元。圖／Moncler提供
Jonathan Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市。圖／Moncler提供
Jonathan Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市。圖／Moncler提供
Penygard ER DNM短版羽絨外套（深丹寧藍），78,000元。圖／Moncler提供
Penygard ER DNM短版羽絨外套（深丹寧藍），78,000元。圖／Moncler提供
掛繩卡夾（乾燥玫瑰），15,400元。圖／Moncler提供
掛繩卡夾（乾燥玫瑰），15,400元。圖／Moncler提供
Jonathan Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市。圖／Moncler提供
Jonathan Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市。圖／Moncler提供
Jbraided拖鞋，21,700元。圖／Moncler提供
Jbraided拖鞋，21,700元。圖／Moncler提供
高領毛衣（黃），21,500元。圖／Moncler提供
高領毛衣（黃），21,500元。圖／Moncler提供
Jonathan Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市。圖／Moncler提供
Jonathan Anderson攜手Moncler Genius企劃的第三度作品近日上市。圖／Moncler提供

標誌 珊瑚

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