快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣獨家限定珠寶鑲嵌療癒系寶石！喬治傑生獻祝福

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
喬治傑生推出台灣市場獨家限定的限量復刻訂製珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生推出台灣市場獨家限定的限量復刻訂製珠寶。圖／喬治傑生提供

迎接即將到來的畢業季，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）在夏日推出台灣市場獨家限定的限量復刻訂製珠寶，以喬治傑生大師於1900年代初期的經典原創，鑲嵌兩款充滿夏日氛圍感的天河石與黃色東菱玉，藉由彩色寶石蘊藏的美好寓意與祝福，是今夏最值得收藏的珠寶。

黃色東菱玉猶如夏日溫暖的陽光。編號56 MOONLIGHT BLOSSOM月光花語訂製鍊墜，臻選細膩拋光的黃色東菱玉為主寶石，點綴硫化處理後的純銀立體葉脈圖騰，猶如一顆微型太陽，帶來豐沛的朝氣活力與歡快氣息。東菱玉被喻為「砂金石」，蘊藏著機會與好運的正面能量，隱約的晶質紋路在光線輕映下折射出點點玻璃光澤，結合代表著喬治傑生新藝術時期的風格的經典設計，是送禮首選。

全新台灣獨家限定的2005 HERITAGE訂製鍊墜以橢圓形蛋面切割的碧綠色天河石為主寶石，清爽治癒的綠色調有鎮定心緒、遠離負面磁場的能量，被譽為「幸運之石」。鍊墜揉合純銀鏤空曲線與銀珠綴飾，散發充滿古典韻味的細膩美感，新藝術時期花葉植物的浪漫元素更充滿復古情懷，為別具意義的年份留下美好註記。

2005 HERITAGE年度紀念純銀天河石項鍊，9,900元。圖／喬治傑生提供
2005 HERITAGE年度紀念純銀天河石項鍊，9,900元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列 編號56限量訂製純銀黃色東菱玉項鍊，13,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列 編號56限量訂製純銀黃色東菱玉項鍊，13,000元。圖／喬治傑生提供

珠寶 皇室

延伸閱讀

Rosé纖腰挖洞、三吉彩花辣秀美腿 倫敦Tiffany賞巨鑽

用珠寶製作的DIOR高級訂製服！紮染印花圖騰美哭

PIAGET推新款彩色寶石Possession珠寶 快樂三倍加乘

曾被說沒瀏海像路人！Lisa罕露額頭卻好評不斷　擺脫「瀏海負評」的絕招是這個

相關新聞

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

JASONS超市網羅「台灣在地好味」 不受天候影響解旅行的癮

疫情持續加上近日全台天氣不穩，讓人遊興大減，但全台各地精彩的美食物產，依舊讓人念念不忘。全台JASONS超市即日起至6月...

JW Anderson三度攜手Moncler 全新系列充滿童趣感

這幾年經歷過疫情，相信大家都在逆境之中培養出了更為樂觀的處世準則。創作風格向來充滿天真童趣感的時尚設計師Jonathan...

台灣獨家限定珠寶鑲嵌療癒系寶石！喬治傑生獻祝福

迎接即將到來的畢業季，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）在夏日推出台灣市場獨家限定的限量復刻訂製珠寶，以喬...

Rosé纖腰挖洞、三吉彩花辣秀美腿 倫敦Tiffany賞巨鑽

Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽日前於倫敦薩奇美術館（Saatchi Gallery）舉辦開幕晚會，多位...

台北國際烈酒展暨調酒展回來了！10月松山文創園區見

睽違三年，指標性國際知名酒展「台北國際烈酒展暨調酒展（Taipei Whisky Live & BarShow）」 回來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。