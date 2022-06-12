台灣獨家限定珠寶鑲嵌療癒系寶石！喬治傑生獻祝福

迎接即將到來的畢業季，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）在夏日推出台灣市場獨家限定的限量復刻訂製珠寶，以喬治傑生大師於1900年代初期的經典原創，鑲嵌兩款充滿夏日氛圍感的天河石與黃色東菱玉，藉由彩色寶石蘊藏的美好寓意與祝福，是今夏最值得收藏的珠寶。

黃色東菱玉猶如夏日溫暖的陽光。編號56 MOONLIGHT BLOSSOM月光花語訂製鍊墜，臻選細膩拋光的黃色東菱玉為主寶石，點綴硫化處理後的純銀立體葉脈圖騰，猶如一顆微型太陽，帶來豐沛的朝氣活力與歡快氣息。東菱玉被喻為「砂金石」，蘊藏著機會與好運的正面能量，隱約的晶質紋路在光線輕映下折射出點點玻璃光澤，結合代表著喬治傑生新藝術時期的風格的經典設計，是送禮首選。