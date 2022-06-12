台北國際烈酒展暨調酒展回來了！10月松山文創園區見

睽違三年，指標性國際知名酒展「台北國際烈酒展暨調酒展（Taipei Whisky Live & BarShow）」 回來了！酒友們暱稱為「Whisky Live」的「台北國際烈酒展暨調酒展」，預定10月1日、2日於台北松山文創園區舉行。為了帶給消費者們全新的體驗以及獲得年輕族群關注，主辦單位華揚國際展覽有限公司今年跨界贊助首屆「We Battle街舞大賽」，祭出台灣舞蹈賽事史上最高巨額冠軍獎金100萬元，決賽將在10月2日於台北松山文創園區進行，歡迎各界好手來比「舞」。

「台北國際烈酒展暨調酒展」自2009年初次進入台灣市場，就成為引領台灣威士忌文化的先鋒，每場吸引近萬人觀展；2019年的十週年盛會，更超過100個品牌共襄盛舉。疫情這三年以來，台灣威士忌消費者不減反增，各大酒商也創造出許多線上及線下的消費者體驗活動，迎戰疫情所帶來的衝擊。

睽違三年重新復辦，主辦單位除了祭出百萬首獎跨界贊助「We Battle街舞大賽」，也更擴大規模招募更多酒商加入，期望傳遞給消費者更多能量、更多元的攤位體驗、更有活力的展覽活動，引領威士忌愛好者與入門品飲者獲得極致的威士忌體驗，有興趣的民眾可以留意活動官網或追蹤活動粉絲團（https://www.facebook.com/WhiskyLIVE.and.FineSpirits.Taipei）。

由於最大贊助商為國際級酒展策展單位，故「We Battle街舞大賽」（https://webattle-streetdance.com）僅限年滿18歲的選手報名參加，採團隊參賽。考慮近期疫情正在平穩高原期，初賽改由線上報名甄選模式，參賽隊伍即日起至7月31日期間，憑錄製影片模式投件報名，即有機會在10月2日和國內舞林高手決戰高額獎金舞台。

「We Battle街舞大賽」冠軍可得獎金新台幣100萬元，亞軍和季軍也各有20萬和10萬元大獎。主辦單位總召，也是台灣威士忌達人黃培峻，近年積極投入舞蹈文化推廣，於是整合各界贊助資源籌辦此次賽事。黃培峻表示：「疫情期間不得已保持疏離，是為了讓社會獲得平安，促使生活回歸正常，『We Battle街舞大賽』的舉辦，就是希望可以凝聚我們久違的熱情並帶來正能量。」

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