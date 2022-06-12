聽新聞
test
0:00 / 0:00
Rosé纖腰挖洞、三吉彩花辣秀美腿 倫敦Tiffany賞巨鑽
Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽日前於倫敦薩奇美術館（Saatchi Gallery）舉辦開幕晚會，多位與品牌友好的巨星一同都現身捧場，包括品牌大使「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、韓國女子天團BLACKPINK成員ROSÉ、今年冬奧摘金的中美混血模特兒谷愛凌（Eileen Gu）、演出「今際之國」而受國際矚目的日本女星三吉彩花、「黑寡婦」佛蘿倫斯普伊（Florence Pugh）等。Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽，以瑰麗的珍藏珠寶回顧這個美國珠寶品牌創立185年來的傳奇時刻。
Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽共展出逾400件品牌骨董珍藏庫的非凡珠寶，猶如踏上時光旅程，回顧品牌自1837年於紐約市崛起以來的歷史。除了典藏高級珠寶傑作、同時還有品牌歷年來享負盛名的櫥窗設計、最新購入的逾80克拉的帝國鑽石Empire Diamond巨鑽、甚至電影《第凡內早餐》劇本手稿等代表流行文化的重要歷史文物。
為慶祝Tiffany在150年前來到倫敦，展覽將首次登陸位於約克公爵府邸、鄰近斯隆廣場的薩奇美術館舉辦自即日起至2022年8月19日止。除了在現場，民眾亦可透過iOS及Google Play下載的《匠心妙藝》手機應用程式預先購票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言