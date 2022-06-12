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Rosé纖腰挖洞、三吉彩花辣秀美腿 倫敦Tiffany賞巨鑽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Gal Gadot出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Gal Gadot出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供

Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽日前於倫敦薩奇美術館（Saatchi Gallery）舉辦開幕晚會，多位與品牌友好的巨星一同都現身捧場，包括品牌大使「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、韓國女子天團BLACKPINK成員ROSÉ、今年冬奧摘金的中美混血模特兒谷愛凌（Eileen Gu）、演出「今際之國」而受國際矚目的日本女星三吉彩花、「黑寡婦」佛蘿倫斯普伊（Florence Pugh）等。Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽，以瑰麗的珍藏珠寶回顧這個美國珠寶品牌創立185年來的傳奇時刻。

Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽共展出逾400件品牌骨董珍藏庫的非凡珠寶，猶如踏上時光旅程，回顧品牌自1837年於紐約市崛起以來的歷史。除了典藏高級珠寶傑作、同時還有品牌歷年來享負盛名的櫥窗設計、最新購入的逾80克拉的帝國鑽石Empire Diamond巨鑽、甚至電影《第凡內早餐》劇本手稿等代表流行文化的重要歷史文物。

為慶祝Tiffany在150年前來到倫敦，展覽將首次登陸位於約克公爵府邸、鄰近斯隆廣場的薩奇美術館舉辦自即日起至2022年8月19日止。除了在現場，民眾亦可透過iOS及Google Play下載的《匠心妙藝》手機應用程式預先購票。

谷愛凌出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
谷愛凌出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Rosé出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Rosé出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Rosé配戴的Tiffany鉑金鑲鑽項鍊。圖／Tiffany提供
Rosé配戴的Tiffany鉑金鑲鑽項鍊。圖／Tiffany提供
Rosé出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Rosé出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Rosé配戴的Tiffany鉑金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
Rosé配戴的Tiffany鉑金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
Gal Gadot配戴的Tiffany黃金戒指，鑲嵌銅銅碧璽、紅寶石和鑽石。圖／Tiffany提供
Gal Gadot配戴的Tiffany黃金戒指，鑲嵌銅銅碧璽、紅寶石和鑽石。圖／Tiffany提供
Rosé配戴的Tiffany鉑金鑲鑽手環。圖／Tiffany提供
Rosé配戴的Tiffany鉑金鑲鑽手環。圖／Tiffany提供
谷愛凌出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
谷愛凌出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Rosé、三吉彩花、谷愛淩、蓋兒加朵出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Rosé、三吉彩花、谷愛淩、蓋兒加朵出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Rosé出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Rosé出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
日本女星三吉彩花出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
日本女星三吉彩花出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
谷愛凌出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
谷愛凌出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Rosé配戴的Tiffany鉑金鑲鑽戒指，鑲嵌主石重逾6克拉鑽石。圖／Tiffany提供
Rosé配戴的Tiffany鉑金鑲鑽戒指，鑲嵌主石重逾6克拉鑽石。圖／Tiffany提供
Rosé與三吉彩花於倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽合影。圖／Tiffany提供
Rosé與三吉彩花於倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽合影。圖／Tiffany提供
日本女星三吉彩花出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
日本女星三吉彩花出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Gal Gadot出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Gal Gadot出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Gal Gadot配戴的Tiffany鉑金耳環，鑲嵌銅鋰碧璽和鑽石。圖／Tiffany提供
Gal Gadot配戴的Tiffany鉑金耳環，鑲嵌銅鋰碧璽和鑽石。圖／Tiffany提供
Rosé與三吉彩花於倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽合影。圖／Tiffany提供
Rosé與三吉彩花於倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽合影。圖／Tiffany提供
Gal Gadot出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供
Gal Gadot出席倫敦Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽。圖／Tiffany提供

品牌 珠寶 Tiffany

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