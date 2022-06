Rosé纖腰挖洞、三吉彩花辣秀美腿 倫敦Tiffany賞巨鑽

Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽日前於倫敦薩奇美術館(Saatchi Gallery)舉辦開幕晚會,多位與品牌友好的巨星一同都現身捧場,包括品牌大使「神力女超人」蓋兒加朵(Gal Gadot)、韓國女子天團BLACKPINK成員ROSÉ、今年冬奧摘金的中美混血模特兒谷愛凌(Eileen Gu)、演出「今際之國」而受國際矚目的日本女星三吉彩花、「黑寡婦」佛蘿倫斯普伊(Florence Pugh)等。Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽,以瑰麗的珍藏珠寶回顧這個美國珠寶品牌創立185年來的傳奇時刻。

Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽共展出逾400件品牌骨董珍藏庫的非凡珠寶,猶如踏上時光旅程,回顧品牌自1837年於紐約市崛起以來的歷史。除了典藏高級珠寶傑作、同時還有品牌歷年來享負盛名的櫥窗設計、最新購入的逾80克拉的帝國鑽石Empire Diamond巨鑽、甚至電影《第凡內早餐》劇本手稿等代表流行文化的重要歷史文物。