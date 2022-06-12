「國民妹妹」IU李知恩新代言廣告曝光 甜美形象再度電暈粉絲

初戀系女神、「國民妹妹」封號的IU（李知恩）在甫落幕的坎城影展，換穿多套可甜可鹹的造型，深受好評，而掀起了討論熱潮。她所代言的New Balance也趁此熱潮，曝光了IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，再度電暈粉絲。

New Balance揭曉最新一波「We Got Now」全球形象廣告，除了有兩屆NBA冠軍Kawhi Leonard、英超球星Raheem Sterling與Bukayo Saka，以及新加入的品牌大使饒舌歌手Jack Harlow詮釋之外。最受到台灣民眾關注的莫過於是IU了，在短短60秒的廣告中，IU身穿了粉色套頭上衣並搭配新鞋款，並大秀舞姿，呈現青春可人的樣貌，讓粉絲都心醉不已。New Balance想藉由這幾位指標人物以「把握當下」為信念，並將正向能量傳遞給年輕世代。

夏季到來，台灣潮流女裝品牌ROCKCOCO則攜手迪士尼的「瑪麗貓」，並搭配顯瘦剪裁，推出聯名系列上衣，讓女孩們都可打造如同貓咪般的百變樣貌。ROCKCOCO利用經典的版型與品牌擅長的創意圖像設計，讓瑪麗貓出現在各款潮流服飾上，不管是滿版印花或是擬真吊帶褲設計，都能見到其俏皮迷人身影。圖像上除了採用色彩鮮豔的印花之外，也透過電繡與蜜絲絨相互搭配，ROCKCOCO更推出多款異材質拼接設計的造型T恤與連帽上衣，搭配各類褲裝、裙裝都很適合。

New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供

New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供

New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供

New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供

ROCKCOCO擁抱瑪麗貓造型T恤1,380元。圖／ROCKCOCO提供

ROCKCOCO神氣瑪麗貓造型拼接連帽上衣1,980元。圖／ROCKCOCO提供