聽新聞
test
0:00 / 0:00
「國民妹妹」IU李知恩新代言廣告曝光 甜美形象再度電暈粉絲
初戀系女神、「國民妹妹」封號的IU（李知恩）在甫落幕的坎城影展，換穿多套可甜可鹹的造型，深受好評，而掀起了討論熱潮。她所代言的New Balance也趁此熱潮，曝光了IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，再度電暈粉絲。
New Balance揭曉最新一波「We Got Now」全球形象廣告，除了有兩屆NBA冠軍Kawhi Leonard、英超球星Raheem Sterling與Bukayo Saka，以及新加入的品牌大使饒舌歌手Jack Harlow詮釋之外。最受到台灣民眾關注的莫過於是IU了，在短短60秒的廣告中，IU身穿了粉色套頭上衣並搭配新鞋款，並大秀舞姿，呈現青春可人的樣貌，讓粉絲都心醉不已。New Balance想藉由這幾位指標人物以「把握當下」為信念，並將正向能量傳遞給年輕世代。
夏季到來，台灣潮流女裝品牌ROCKCOCO則攜手迪士尼的「瑪麗貓」，並搭配顯瘦剪裁，推出聯名系列上衣，讓女孩們都可打造如同貓咪般的百變樣貌。ROCKCOCO利用經典的版型與品牌擅長的創意圖像設計，讓瑪麗貓出現在各款潮流服飾上，不管是滿版印花或是擬真吊帶褲設計，都能見到其俏皮迷人身影。圖像上除了採用色彩鮮豔的印花之外，也透過電繡與蜜絲絨相互搭配，ROCKCOCO更推出多款異材質拼接設計的造型T恤與連帽上衣，搭配各類褲裝、裙裝都很適合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言