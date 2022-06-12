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「國民妹妹」IU李知恩新代言廣告曝光 甜美形象再度電暈粉絲

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供
New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供

初戀系女神、「國民妹妹」封號的IU（李知恩）在甫落幕的坎城影展，換穿多套可甜可鹹的造型，深受好評，而掀起了討論熱潮。她所代言的New Balance也趁此熱潮，曝光了IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，再度電暈粉絲。

New Balance揭曉最新一波「We Got Now」全球形象廣告，除了有兩屆NBA冠軍Kawhi Leonard、英超球星Raheem Sterling與Bukayo Saka，以及新加入的品牌大使饒舌歌手Jack Harlow詮釋之外。最受到台灣民眾關注的莫過於是IU了，在短短60秒的廣告中，IU身穿了粉色套頭上衣並搭配新鞋款，並大秀舞姿，呈現青春可人的樣貌，讓粉絲都心醉不已。New Balance想藉由這幾位指標人物以「把握當下」為信念，並將正向能量傳遞給年輕世代。

夏季到來，台灣潮流女裝品牌ROCKCOCO則攜手迪士尼的「瑪麗貓」，並搭配顯瘦剪裁，推出聯名系列上衣，讓女孩們都可打造如同貓咪般的百變樣貌。ROCKCOCO利用經典的版型與品牌擅長的創意圖像設計，讓瑪麗貓出現在各款潮流服飾上，不管是滿版印花或是擬真吊帶褲設計，都能見到其俏皮迷人身影。圖像上除了採用色彩鮮豔的印花之外，也透過電繡與蜜絲絨相互搭配，ROCKCOCO更推出多款異材質拼接設計的造型T恤與連帽上衣，搭配各類褲裝、裙裝都很適合。

New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供
New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供

New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供
New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供

New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供
New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供

New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供
New Balance曝光IU所拍攝的「WE GOT NOW」形象廣告，身穿粉色套頭上衣與新鞋的甜美樣貌，電暈粉絲。圖／New Balance提供

ROCKCOCO擁抱瑪麗貓造型T恤1,380元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO擁抱瑪麗貓造型T恤1,380元。圖／ROCKCOCO提供

ROCKCOCO神氣瑪麗貓造型拼接連帽上衣1,980元。圖／ROCKCOCO提供
ROCKCOCO神氣瑪麗貓造型拼接連帽上衣1,980元。圖／ROCKCOCO提供

ROCKCOCO愛上瑪麗貓造型拼接T恤1,480元。圖／ROCKCOCO提供
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