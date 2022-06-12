請出巨星雪兒加持 VERSACE推彩虹限定商品

為了慶祝同志驕傲月，時尚品牌的彩虹限定系列已成為每年固定的要事之一。今年VERSACE攜手傳奇女星Cher共同打造出「CHERSACE」主題，而Michael Kors則是以「LOVE IS LOVE」為理念，更結合友善環境政策，推出刺繡T恤和包款，以純白配色結合彩虹配色打造質感清新的系列單品。

Cher和VERSACE創意總監Donatella Versace是多年好友，兩人今年攜手合作表達對LGBTQ族群的支持，並組成「CHERSACE」，作為VERSACE今年同志驕傲月限定商品的主題，推出T恤、帽子和襪子，上面都印有「CHERSACE」標誌，以及宣揚愛和團結的同志驕傲月標語。在同志驕傲月期間，部分銷售收益將撥捐給由Cher和Donatella Versace挑選的慈善組織Gender Spectrum，持續關注LGBTQ+社群，特別是兒童和年輕人的權益發展。