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請出巨星雪兒加持 VERSACE推彩虹限定商品

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
CHERSACE Pride棒球帽，13,500元。圖／VERSACE提供
CHERSACE Pride棒球帽，13,500元。圖／VERSACE提供

為了慶祝同志驕傲月，時尚品牌的彩虹限定系列已成為每年固定的要事之一。今年VERSACE攜手傳奇女星Cher共同打造出「CHERSACE」主題，而Michael Kors則是以「LOVE IS LOVE」為理念，更結合友善環境政策，推出刺繡T恤和包款，以純白配色結合彩虹配色打造質感清新的系列單品。

Cher和VERSACE創意總監Donatella Versace是多年好友，兩人今年攜手合作表達對LGBTQ族群的支持，並組成「CHERSACE」，作為VERSACE今年同志驕傲月限定商品的主題，推出T恤、帽子和襪子，上面都印有「CHERSACE」標誌，以及宣揚愛和團結的同志驕傲月標語。在同志驕傲月期間，部分銷售收益將撥捐給由Cher和Donatella Versace挑選的慈善組織Gender Spectrum，持續關注LGBTQ+社群，特別是兒童和年輕人的權益發展。

Michael Kors今年以「LOVE IS LOVE—我愛你，與性別無關」為主題打造限定Pride彩虹膠囊系列，今年推出100%有機棉製成的白色MK Charm Logo彩虹刺繡T恤，搭配同款彩虹刺繡的白色帆布托特包及手拿包。包款類商品售出的所有收益都將捐贈給人權組織OutRight Action International（國際立即行動組織）。

圖／VERSACE提供、Michael Kors提供
圖／VERSACE提供、Michael Kors提供
Cher示範VERSACE同志驕傲月限定T恤。圖／VERSACE提供
Cher示範VERSACE同志驕傲月限定T恤。圖／VERSACE提供
Michael Kors Pride彩虹膠囊系列。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Pride彩虹膠囊系列。圖／Michael Kors提供
彩虹Logo白色T恤，4,300元。圖／Michael Kors提供
彩虹Logo白色T恤，4,300元。圖／Michael Kors提供
彩虹Logo白色T恤，4,800元。圖／Michael Kors提供
彩虹Logo白色T恤，4,800元。圖／Michael Kors提供
CHERSACE Pride短襪，4,000元。圖／VERSACE提供
CHERSACE Pride短襪，4,000元。圖／VERSACE提供

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