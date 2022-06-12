像學生一樣乖乖聽師傅講話 Jennie參觀香奈兒工坊總部

即將在6月15日上市的2021-22 Métiers d’art工坊系列可說是香奈兒本季最大重點，之前曝光了最新的形象廣告後，近日又釋出了幾組品牌大使與好友參觀工坊總部Le19M的影片，更推出由女星瑪格羅比為《31 Rue Cambon》雜誌拍攝的系列時尚照，可說是做足了宣傳。

香奈兒最新推出的影片中，包含Jennie、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、音樂家暨作家Abd Al Malik、導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）等人都現身Le19M，近距離觀賞總部各個工坊欣賞工藝技術和理解其中創作理念。Jennie身穿牛仔套裝綁著辮子盤髮，造訪Lesage刺繡工坊。「每個細節都如此精巧，並手工完成，令我驚豔不已。」Jennie表示，她還自曝這場參訪之旅讓她深受啟發，深感「之後要更努力工作。」她在工坊中仔細聽講、好奇的模樣也很像參加校外教學的學生，非常可愛。