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像學生一樣乖乖聽師傅講話 Jennie參觀香奈兒工坊總部
即將在6月15日上市的2021-22 Métiers d’art工坊系列可說是香奈兒本季最大重點，之前曝光了最新的形象廣告後，近日又釋出了幾組品牌大使與好友參觀工坊總部Le19M的影片，更推出由女星瑪格羅比為《31 Rue Cambon》雜誌拍攝的系列時尚照，可說是做足了宣傳。
香奈兒最新推出的影片中，包含Jennie、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、音樂家暨作家Abd Al Malik、導演蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）等人都現身Le19M，近距離觀賞總部各個工坊欣賞工藝技術和理解其中創作理念。Jennie身穿牛仔套裝綁著辮子盤髮，造訪Lesage刺繡工坊。「每個細節都如此精巧，並手工完成，令我驚豔不已。」Jennie表示，她還自曝這場參訪之旅讓她深受啟發，深感「之後要更努力工作。」她在工坊中仔細聽講、好奇的模樣也很像參加校外教學的學生，非常可愛。
而在香奈兒的《31 Rue Cambon》雜誌中，品牌大使瑪格羅比則是展示了2021-22 Métiers d’art工坊系列的服飾，由攝影師Karim Sadli掌鏡，瑪格羅比在黑白照中示範了工坊系列的三套造型，都是經典的斜紋軟呢作品，搭配造型精巧的飾品配件，性感嗅出超纖瘦的紙片人身形，時髦俐落的樣貌完美展示藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）在2021-22 Métiers d’art工坊系列注入的更多摩登現代風格。
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