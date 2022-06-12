奧樂雞5周年快閃店 南下高雄再戰

奧樂雞到底是「雞」還是「蛞蝓」？奧樂雞5周年特別企畫再戰高雄，此次活動由有你共創數位、百萬粉絲超人氣插畫家「掰掰啾啾」攜手合作，經典再現台北首戰場景，同時新增專屬高雄景點區，力邀粉絲前來投票！

奧樂雞5周年快閃店即日起到7月17日，於高雄統一夢時代購物中心8樓時代會館熱烈開戰，此外除重現台北首戰的政見發表區、選前夜廣場、競選總部等六大展區，更特別新增專屬高雄景點區，如雞二藝術特區、龍虎雞塔、耿耿蝓懷驗票區、不解雞緣漫畫區等展區。

此外，眾多商品獨家優惠開幕登場，包含陶瓷湯碗組、釘洞坐墊、造型頸枕、裁型抱枕、帆布袋等等，優惠折扣7折起，還有呆萌雞味周邊商品等你帶回家，像是160公分高公仔奧樂雞扭蛋雞─「奧樂雞力挺捐款處回歸」，每抽一次200元，抽抽有獎，最大獎為「高雄限定隱藏版奧樂雞公仔」，假日還提供「奧樂雞5周年─選G燒」。