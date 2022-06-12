格蘭傑全新釀酒廠燈塔落成 酒廠限定版全球限量3000瓶

擁有百年歷史的格蘭傑（Glenmorangie）突破性的在品牌的發源地，建立了全新釀酒廠——燈塔（Lighthouse），致力為蘇格蘭威士忌打造出更多如萬花筒般迷幻驚奇的美味。格蘭傑在全新的釀酒廠中特別推出一款只有在燈塔酒廠限定販售的「格蘭傑燈塔（Glenmorangie Lighthouse）」，全球限量3000瓶。

格蘭傑的靈魂人物、人稱鬼才的首席釀酒師暨創作總監比爾．梁思敦博士（Bill Lumsden），在過去25年來帶領整個團隊不斷地進行許多大膽的實驗，探索著威士忌更多的可能性。在比爾博士以「如果…會怎樣？」的思維之下激發出許多得獎之作，同時也成為格蘭傑全新酒廠的靈感。

格蘭傑燈塔即是一座奇幻的遊樂場，是一個比爾博士與其團隊所有天馬行空的想法得以落實的夢幻園地，也是重新定義釀酒工藝的開端。此釀酒廠位於蘇格蘭高地的海岸線旁，高20米的玻璃蒸餾房設計宛如一座燈塔，周圍數英里都能看見其閃閃發亮的身影，相較與傳統酒廠，全新的設計不只保留著格蘭傑的DNA——高度如成年長頸鹿般的蒸餾器，其更新增了調節功能，同時也專門建造了一間感官體實驗室，為未來的無限發展可能留下伏筆。

因應全新釀酒廠誕生，特別推出只有在燈塔酒廠限定販售的「格蘭傑燈塔」，這款帶有柔軟果香味的威士忌全球限量3,000瓶，以波本酒桶與雪莉桶釀造而成，多層次的風味代表著各種奇妙風味的威士忌即將到來。

在堅持傳統釀酒工藝與創新思維之下，格蘭傑所釀製的酒款，屢次在國際威士忌競賽中奪下許多獎牌，征服世界級評審的味蕾。格蘭傑2021年一共拿下了19金牌的肯定，而在今年的上半年，已榮獲四大國際競賽WWA、SFWSC、ISC、IWSC共9面金牌。

尤其熱銷酒款經典格蘭傑（The Original），在國際威士忌競賽WWA（World Whiskies Award）一舉拿下12年以下類別冠軍。在國際烈酒大賽ISC（International Spirits Challenge）中，格蘭傑則是以蘇玳桶、18年與稀印，拿下三面金牌。

在格蘭傑傑出的釀酒團隊中，身為首席釀酒師暨創作總監的比爾．梁思敦博士已經多次榮獲同業的讚揚與推崇，同時也是國際威士忌競賽IWC（International Whisky Competition）史上，唯一一位榮獲五次年度最佳釀酒師的威士忌釀酒師，在國際烈酒大賽（International Spirits Challenge）中，更兩次被評為年度最佳製酒師，再再顯示了格蘭傑在釀酒工藝上的堅持，以及往後新風味的可能性。 格蘭傑全新釀酒廠燈塔位於蘇格蘭高地的海岸線旁，高20米的玻璃蒸餾房設計宛如一座燈塔。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 格蘭傑全新釀酒廠燈塔依舊延續格蘭傑DNA——高度如成年長頸鹿般的蒸餾器。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 格蘭傑的靈魂人物、人稱鬼才的首席釀酒師暨創作總監比爾．梁思敦博士。圖／格蘭傑提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康