JINS展店腳步不停歇、關注永續邀陳昊森現身熱門打卡點

來台多年的日本連鎖眼鏡通路JINS拓展腳步不停歇，從北到南陸續進駐不同商圈之外；更關注永續議題，邀請藝術家聯手，利用回收眼鏡，打造巨型「哥吉拉」裝置，讓消費者也能感受JINS深耕在地的決心。

JINS目前在全台有將近50家的據點，藉由廣而多的門市，徹底的改變了民眾的配鏡消費習慣。但拓展的腳步仍舊沒有停止，每每有的百貨或是購物中心成立，JINS都會搶先進駐，藉以觸及不同客層。像是近期品牌就在大直ATT店後，再度於美麗華百樂園成立新門市，呼應周遭的飯店與豪宅聚落，改以度假氛圍來呈現店裝。同時JINS還鎖定親子族群，在店內設置休閒區與專業諮詢區，讓家長享於專業諮詢服務時，亦無須擔心小孩無人看顧。

JINS代言人陳昊森除了與哥吉拉自拍同框之外，還與現場粉絲同樂，並傳達零碳排的理念。圖／JINS提供

另外，永續議題也是JINS近年的企業社會責任中，最看重的一環。因此，先前就請來藝術家李翊楷以回收的1.6萬支眼鏡，打造出巨大的「哥吉拉」怪獸裝置，第一站於大稻埕碼頭展示之後，日前「破鏡重生-哥吉拉」特展移師到台中火車站。身為品牌代言人的陳昊森也一同現身，除了與哥吉拉自拍同框之外，還與現場粉絲同樂，並傳達零碳排的理念。從即日起到7月10日為止，為期一個月的展覽，預估將帶動另一波打卡熱潮。

JINS在大直ATT店後，再度於美麗華百樂園成立新門市，呼應周遭的飯店與豪宅聚落，改以度假氛圍來呈現店裝。圖／JINS提供

不僅有展店、特展等活動，針對喜愛動漫的消費者，JINS還首度推出了人氣「咒術迴戰」聯名系列眼鏡。以作品中登場角色的日常生活為設計概念，想像角色們的穿搭風格以及生活態度來勾勒鏡框細節。包括了主角虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、禪院真希、狗卷棘、七海建人、五條悟等7個角色的特色為，分別提供7款鏡框。全系列眼鏡皆附贈以「東京都立咒術高等專門學校」校徽為意象的原創眼鏡盒與眼鏡布，同時販售熊貓的布偶型眼鏡盒，讓粉絲完整收藏。

第一站於大稻埕碼頭展示之後，日前「破鏡重生-哥吉拉」特展移師到台中火車站。圖／JINS提供

JINS×咒術迴戰聯名眼鏡系列1,980元起。圖／JINS提供

JINS×咒術迴戰聯名眼鏡系列1,980元起。圖／JINS提供