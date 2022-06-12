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天價！百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒 1011.5萬成交

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
充滿浪漫情懷的百富16年玫瑰單一麥芽威士忌First Edition，以超過最高預估價4成的價格落槌成交。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
充滿浪漫情懷的百富16年玫瑰單一麥芽威士忌First Edition，以超過最高預估價4成的價格落槌成交。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

百年來遵循傳統製酒工藝的「百富單一麥芽威士忌」，今年以34項珍稀酒款參與羅芙奧春季拍賣，在各界藏家的激烈競價下，34項拍品全數拍出、創下100%成交率的白手套佳績。其中備受矚目的拍品之一「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」及隨附由在地藝術家范承宗設計可供藏酒的藝術品，更以新台幣1011.5萬元的落槌價成交。另外值得一提的是，此次出現在羅芙奧春拍圖錄封面上、1952年蒸餾，僅有83瓶的The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191，也拍出新台幣309.4萬元的驚人天價。

源於致獻百富首席調酒師大衛史都華近60年傳奇製酒工藝的「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」，嚴選共25款極為罕見且具有意義的單一酒桶威士忌，共分成5個章節，自2016年第一章推出後即備受全球威士忌迷矚目。百富更特別邀請台灣在地藝術家范承宗以「樂章」為概念為25款全套組及其中最高年份1961單瓶獨家設計一款可供藏酒的藝術作品。此次更為「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」全球首次全套25款一起現身拍賣會，首度現身即吸引各界威士忌藏家注意，最終拍出新台幣1011.5萬元，超過千萬的佳績備受矚目。

而在拍賣會前詢問度很高的拍品之一，也是本次羅芙奧2022春拍圖錄封面上的The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191，1952年蒸餾，全球僅有83瓶。百年傳承的百富向來藏有許多珍貴的高年份酒液，這不僅是百富首度發表全程雪莉桶陳年作品，更是當年酒廠最高年份且發行數量最少的酒款。在此次羅芙奧春拍上，經歷多口競價，The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191最終以新台幣309.4萬元亮眼成交，不少未得標的藏家扼腕不已。

百富此次攜手羅芙奧、參與春季拍賣成績十分亮眼，不僅34項拍品全數拍出、創造100%成交率白手套的佳績，其中19項拍品更是超過最高預估價落槌，例如源自蘇格蘭幾近失傳的古老製酒工法「Marrying」融合桶系列TUN 1401、1858 及1509，均超過最高預估價落槌，其中TUN 1509系列更以超過最高預估價8成的價格落槌；百富第一款以過桶陳年工法所製作的威士忌The Balvenie 18 Years Old Classic，以超過最高預估價6成的價格落槌；而充滿浪漫情懷的百富16年玫瑰單一麥芽威士忌First Edition則以超過最高預估價4成的價格落槌成交（備註：以上價格均含買家服務費）。

1952年蒸餾，僅有83瓶的The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191拍出新台幣309.4萬元全球新高價。圖／羅芙奧藝術集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
1952年蒸餾，僅有83瓶的The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191拍出新台幣309.4萬元全球新高價。圖／羅芙奧藝術集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富第一款以過桶陳年工法所製作的威士忌The Balvenie 18 Years Old Classic，以超過最高預估價6成的價格落槌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富第一款以過桶陳年工法所製作的威士忌The Balvenie 18 Years Old Classic，以超過最高預估價6成的價格落槌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」及隨附由在地藝術家范承宗設計可供藏酒的藝術品以新台幣1011.5萬元的落槌價成交。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」及隨附由在地藝術家范承宗設計可供藏酒的藝術品以新台幣1011.5萬元的落槌價成交。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

拍賣會 藝術家

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