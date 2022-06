天價！百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒 1011.5萬成交

百年來遵循傳統製酒工藝的「百富單一麥芽威士忌」,今年以34項珍稀酒款參與羅芙奧春季拍賣,在各界藏家的激烈競價下,34項拍品全數拍出、創下100%成交率的白手套佳績。其中備受矚目的拍品之一「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」及隨附由在地藝術家范承宗設計可供藏酒的藝術品,更以新台幣1011.5萬元的落槌價成交。另外值得一提的是,此次出現在羅芙奧春拍圖錄封面上、1952年蒸餾,僅有83瓶的The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191,也拍出新台幣309.4萬元的驚人天價。

源於致獻百富首席調酒師大衛史都華近60年傳奇製酒工藝的「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」,嚴選共25款極為罕見且具有意義的單一酒桶威士忌,共分成5個章節,自2016年第一章推出後即備受全球威士忌迷矚目。百富更特別邀請台灣在地藝術家范承宗以「樂章」為概念為25款全套組及其中最高年份1961單瓶獨家設計一款可供藏酒的藝術作品。此次更為「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」全球首次全套25款一起現身拍賣會,首度現身即吸引各界威士忌藏家注意,最終拍出新台幣1011.5萬元,超過千萬的佳績備受矚目。

而在拍賣會前詢問度很高的拍品之一,也是本次羅芙奧2022春拍圖錄封面上的The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191,1952年蒸餾,全球僅有83瓶。百年傳承的百富向來藏有許多珍貴的高年份酒液,這不僅是百富首度發表全程雪莉桶陳年作品,更是當年酒廠最高年份且發行數量最少的酒款。在此次羅芙奧春拍上,經歷多口競價,The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191最終以新台幣309.4萬元亮眼成交,不少未得標的藏家扼腕不已。

百富此次攜手羅芙奧、參與春季拍賣成績十分亮眼,不僅34項拍品全數拍出、創造100%成交率白手套的佳績,其中19項拍品更是超過最高預估價落槌,例如源自蘇格蘭幾近失傳的古老製酒工法「Marrying」融合桶系列TUN 1401、1858 及1509,均超過最高預估價落槌,其中TUN 1509系列更以超過最高預估價8成的價格落槌;百富第一款以過桶陳年工法所製作的威士忌The Balvenie 18 Years Old Classic,以超過最高預估價6成的價格落槌;而充滿浪漫情懷的百富16年玫瑰單一麥芽威士忌First Edition則以超過最高預估價4成的價格落槌成交(備註:以上價格均含買家服務費)。 1952年蒸餾,僅有83瓶的The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191拍出新台幣309.4萬元全球新高價。圖/羅芙奧藝術集團提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 百富第一款以過桶陳年工法所製作的威士忌The Balvenie 18 Years Old Classic,以超過最高預估價6成的價格落槌。圖/格蘭父子提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」及隨附由在地藝術家范承宗設計可供藏酒的藝術品以新台幣1011.5萬元的落槌價成交。圖/格蘭父子提供。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康