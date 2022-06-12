用珠寶製作的DIOR高級訂製服！紮染印花圖騰美哭

珍貴的寶石和貴重金屬，製作成高級訂製服般的華美珠寶 – 這是法國品牌DIOR日前在義大利西西里島著名的度假勝地陶爾米納（Taormina）的 Grand Hotel Timeo 所發表的Dior Print 高級珠寶系列。創意總監Victoire de Castellane共呈獻了137 件以前所未有的珠寶鑄造工藝捕捉高級訂製服精神的嶄新創作，將DIOR精緻美麗的條紋、格紋、著名的Liberty繁花到紮染等撩撥視覺的印花圖騰，轉譯為立體的靈動型體。

這充滿詩意的晚宴是以古典畫作為靈感，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri更特地打造一系列為此高級珠寶誕生的高級訂製服，剪裁工藝勾勒出腰部曲線的純白洋裝、天鵝絨與立體蕾絲花邊刺繡、品牌標誌性的Bar Jacket配搭無袖背心、讓模特兒有如如希臘雕像般，在遠眺地中海的露臺上，體現系列珠寶的絢麗迷人。 模特兒穿著女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的服裝呈獻DIOR PRINT系列高級珠寶。圖／DIOR提供 DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供 DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供 模特兒穿著女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的服裝呈獻DIOR PRINT系列高級珠寶。圖／DIOR提供 DIOR PRINT VENDOME鑽石項鍊。圖／DIOR提供 DIOR PRINT海水藍寶高級珠寶戒指。圖／DIOR提供 DIOR PRINT高級珠寶系列將品牌服裝的印花圖騰轉化為珠寶。圖／DIOR提供 DIOR PRINT HIGH JEWELRY花紋鑽石耳環。圖／DIOR提供 DIOR PRINT發表會© Alessandro Garofalo。圖／DIOR提供 DIOR PRINT藍寶石鑽石戒指。圖／DIOR提供 DIOR PRINT高級珠寶發表會於義大利西西里島舉辦。圖／DIOR提供 DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供 DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供 DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供