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用珠寶製作的DIOR高級訂製服！紮染印花圖騰美哭
珍貴的寶石和貴重金屬，製作成高級訂製服般的華美珠寶 – 這是法國品牌DIOR日前在義大利西西里島著名的度假勝地陶爾米納（Taormina）的 Grand Hotel Timeo 所發表的Dior Print 高級珠寶系列。創意總監Victoire de Castellane共呈獻了137 件以前所未有的珠寶鑄造工藝捕捉高級訂製服精神的嶄新創作，將DIOR精緻美麗的條紋、格紋、著名的Liberty繁花到紮染等撩撥視覺的印花圖騰，轉譯為立體的靈動型體。
這充滿詩意的晚宴是以古典畫作為靈感，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri更特地打造一系列為此高級珠寶誕生的高級訂製服，剪裁工藝勾勒出腰部曲線的純白洋裝、天鵝絨與立體蕾絲花邊刺繡、品牌標誌性的Bar Jacket配搭無袖背心、讓模特兒有如如希臘雕像般，在遠眺地中海的露臺上，體現系列珠寶的絢麗迷人。
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