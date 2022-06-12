快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用珠寶製作的DIOR高級訂製服！紮染印花圖騰美哭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR高級珠寶創意總監Victoire de Castellane ©Stefano Guindani Photo。圖／DIOR提供
DIOR高級珠寶創意總監Victoire de Castellane ©Stefano Guindani Photo。圖／DIOR提供

珍貴的寶石和貴重金屬，製作成高級訂製服般的華美珠寶 – 這是法國品牌DIOR日前在義大利西西里島著名的度假勝地陶爾米納（Taormina）的 Grand Hotel Timeo 所發表的Dior Print 高級珠寶系列。創意總監Victoire de Castellane共呈獻了137 件以前所未有的珠寶鑄造工藝捕捉高級訂製服精神的嶄新創作，將DIOR精緻美麗的條紋、格紋、著名的Liberty繁花到紮染等撩撥視覺的印花圖騰，轉譯為立體的靈動型體。

這充滿詩意的晚宴是以古典畫作為靈感，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri更特地打造一系列為此高級珠寶誕生的高級訂製服，剪裁工藝勾勒出腰部曲線的純白洋裝、天鵝絨與立體蕾絲花邊刺繡、品牌標誌性的Bar Jacket配搭無袖背心、讓模特兒有如如希臘雕像般，在遠眺地中海的露臺上，體現系列珠寶的絢麗迷人。

模特兒穿著女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的服裝呈獻DIOR PRINT系列高級珠寶。圖／DIOR提供
模特兒穿著女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的服裝呈獻DIOR PRINT系列高級珠寶。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供
模特兒穿著女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的服裝呈獻DIOR PRINT系列高級珠寶。圖／DIOR提供
模特兒穿著女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的服裝呈獻DIOR PRINT系列高級珠寶。圖／DIOR提供
DIOR PRINT VENDOME鑽石項鍊。圖／DIOR提供
DIOR PRINT VENDOME鑽石項鍊。圖／DIOR提供
DIOR PRINT海水藍寶高級珠寶戒指。圖／DIOR提供
DIOR PRINT海水藍寶高級珠寶戒指。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列將品牌服裝的印花圖騰轉化為珠寶。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列將品牌服裝的印花圖騰轉化為珠寶。圖／DIOR提供
DIOR PRINT HIGH JEWELRY花紋鑽石耳環。圖／DIOR提供
DIOR PRINT HIGH JEWELRY花紋鑽石耳環。圖／DIOR提供
DIOR PRINT發表會© Alessandro Garofalo。圖／DIOR提供
DIOR PRINT發表會© Alessandro Garofalo。圖／DIOR提供
DIOR PRINT藍寶石鑽石戒指。圖／DIOR提供
DIOR PRINT藍寶石鑽石戒指。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶發表會於義大利西西里島舉辦。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶發表會於義大利西西里島舉辦。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供
DIOR PRINT高級珠寶系列陶爾米納發表會。圖／DIOR提供

珠寶

延伸閱讀

PIAGET推新款彩色寶石Possession珠寶 快樂三倍加乘

全昭彌SOMI登韓版Bazzar封面 義式頂級珠寶加持太甜美

「精靈女神」亞曼達塞佛瑞登紅毯 人美心美珠寶細節藏洋蔥

曾被說沒瀏海像路人！Lisa罕露額頭卻好評不斷　擺脫「瀏海負評」的絕招是這個

相關新聞

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

JASONS超市網羅「台灣在地好味」 不受天候影響解旅行的癮

疫情持續加上近日全台天氣不穩，讓人遊興大減，但全台各地精彩的美食物產，依舊讓人念念不忘。全台JASONS超市即日起至6月...

JW Anderson三度攜手Moncler 全新系列充滿童趣感

這幾年經歷過疫情，相信大家都在逆境之中培養出了更為樂觀的處世準則。創作風格向來充滿天真童趣感的時尚設計師Jonathan...

台灣獨家限定珠寶鑲嵌療癒系寶石！喬治傑生獻祝福

迎接即將到來的畢業季，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）在夏日推出台灣市場獨家限定的限量復刻訂製珠寶，以喬...

Rosé纖腰挖洞、三吉彩花辣秀美腿 倫敦Tiffany賞巨鑽

Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽日前於倫敦薩奇美術館（Saatchi Gallery）舉辦開幕晚會，多位...

台北國際烈酒展暨調酒展回來了！10月松山文創園區見

睽違三年，指標性國際知名酒展「台北國際烈酒展暨調酒展（Taipei Whisky Live & BarShow）」 回來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。