美國隊長專屬香水？愛馬仕新男香描繪冰封甦醒的氣味

愛馬仕大地男香一直是標誌性的系列作品，本季全新推出「大地泠洌之水」（Terre d'Hermès Eau Givrée），從名字中就可以讀出很強烈的畫面感，像描繪著涵蓋著盎然生機的香水在冰霜大地之下悄然甦醒，充滿奔放的生命力。這不禁讓人想起被冰封了70年後醒來的美國隊長，這款香水似乎很適合他？

愛馬仕香水創意總監Christine Nagel在創作這款新香水時，試圖打破「清新」與「輕盈」的同義刻板印象，反而是以對比的概念去發想：「我想表達被冰覆蓋的土地的清新感，這是一款融合了這兩種元素的香水，象徵著人類的原始生命能量。」它把大自然從沉睡中喚醒，在涓涓細流的孕育下煥發新生，「清新」也可以是「濃烈」與「驚喜」的代名詞。