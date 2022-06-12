快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

美國隊長專屬香水？愛馬仕新男香描繪冰封甦醒的氣味

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
愛馬仕全新推出「大地泠洌之水」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕全新推出「大地泠洌之水」。圖／愛馬仕提供

愛馬仕大地男香一直是標誌性的系列作品，本季全新推出「大地泠洌之水」（Terre d'Hermès Eau Givrée），從名字中就可以讀出很強烈的畫面感，像描繪著涵蓋著盎然生機的香水在冰霜大地之下悄然甦醒，充滿奔放的生命力。這不禁讓人想起被冰封了70年後醒來的美國隊長，這款香水似乎很適合他？

愛馬仕香水創意總監Christine Nagel在創作這款新香水時，試圖打破「清新」與「輕盈」的同義刻板印象，反而是以對比的概念去發想：「我想表達被冰覆蓋的土地的清新感，這是一款融合了這兩種元素的香水，象徵著人類的原始生命能量。」它把大自然從沉睡中喚醒，在涓涓細流的孕育下煥發新生，「清新」也可以是「濃烈」與「驚喜」的代名詞。

「大地泠洌之水」以主要原料香櫞、杜松子和竹葉花椒的清新特質揭開燦爛明亮的序幕，隨後是雋永的礦物和木質香調，融合出新鮮颯爽的瀟灑風格。它被盛裝在可重複填充的玻璃瓶身，方正俐落的瓶身澄澈透明的模樣就像是用冰塊雕鑿而成。香水瓶底部的H字樣，延續著愛馬仕最純正的品牌精神。淡棕色的外包裝紙盒，也低調注入了沉穩優雅的氣質，預計於6月15日全新上市。

愛馬仕大地男香本季全新推出「大地泠洌之水」，描繪著涵蓋著盎然生機的香水在冰霜大地之下悄然甦醒，不禁讓人想起被冰封了70年後醒來的美國隊長，這款香水似乎很適合他？圖／摘自imdb、愛馬仕提供
愛馬仕大地男香本季全新推出「大地泠洌之水」，描繪著涵蓋著盎然生機的香水在冰霜大地之下悄然甦醒，不禁讓人想起被冰封了70年後醒來的美國隊長，這款香水似乎很適合他？圖／摘自imdb、愛馬仕提供
可重複填充的玻璃瓶身，方正俐落的瓶身澄澈透明的模樣就像是用冰塊雕鑿而成。圖／愛馬仕提供
可重複填充的玻璃瓶身，方正俐落的瓶身澄澈透明的模樣就像是用冰塊雕鑿而成。圖／愛馬仕提供
「大地泠洌之水」主要原料為香櫞、杜松子和竹葉花椒。圖／愛馬仕提供
「大地泠洌之水」主要原料為香櫞、杜松子和竹葉花椒。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

延伸閱讀

太愛背後式跪到膝蓋黑？許藍方不忍了反諷「我沒有特技」

歪掉的凱莉包反而超可愛？愛馬仕秋冬新品「腦洞大開」超有趣！

2022夏限定香水：Acqua di Parma X forte forte、EX NIHILO迷幻樂土淡香精蔚藍假期限定版、Penhaligon's潘海利根Portraits探索香氛禮盒

苗可麗國三初戀 獻出許多人生的「第一次」

相關新聞

超美感禪意竹林庭院！法國26坪天井楓葉之居

誰說天井庭院要非得大坪數的「大戶人家」才能擁有？法國建築事務所 OverCode architecture urbanisme 在此案獨棟住宅以簡約素雅風格作為主軸，再輔以落地窗與天井「雙庭院」的搭配，打造絕佳採光的質感住家！

JASONS超市網羅「台灣在地好味」 不受天候影響解旅行的癮

疫情持續加上近日全台天氣不穩，讓人遊興大減，但全台各地精彩的美食物產，依舊讓人念念不忘。全台JASONS超市即日起至6月...

JW Anderson三度攜手Moncler 全新系列充滿童趣感

這幾年經歷過疫情，相信大家都在逆境之中培養出了更為樂觀的處世準則。創作風格向來充滿天真童趣感的時尚設計師Jonathan...

台灣獨家限定珠寶鑲嵌療癒系寶石！喬治傑生獻祝福

迎接即將到來的畢業季，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）在夏日推出台灣市場獨家限定的限量復刻訂製珠寶，以喬...

Rosé纖腰挖洞、三吉彩花辣秀美腿 倫敦Tiffany賞巨鑽

Tiffany & Co. 《匠心妙藝》品牌展覽日前於倫敦薩奇美術館（Saatchi Gallery）舉辦開幕晚會，多位...

台北國際烈酒展暨調酒展回來了！10月松山文創園區見

睽違三年，指標性國際知名酒展「台北國際烈酒展暨調酒展（Taipei Whisky Live & BarShow）」 回來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。