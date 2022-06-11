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悶熱夏天來臨狂噴汗！噴霧、舒涼冰巾瞬間秒降溫

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
舒潔推出舒涼配方的「舒潔舒涼冰巾」。圖／舒潔提供
舒潔推出舒涼配方的「舒潔舒涼冰巾」。圖／舒潔提供

進入典型的夏日氣候，又潮濕又悶熱，加上戴口罩，走在戶外沒多久就狂流汗，這時各種涼爽小物馬上出籠。舒潔推出舒涼配方的「舒潔舒涼冰巾」，喊出能有體溫-3℃持續涼感特色；ELIXIR怡麗絲爾則推出彈潤瞬效超微噴霧-沁涼限定，帶來長效涼感與極致保濕。

舒潔新推出的舒潔舒涼冰巾，特別加入金盞花、蘆薈萃取的舒涼配方，能夠體感溫度3℃並持續散發沁涼舒爽感受，特別強化散發悶熱感，以及加大尺寸設計，一張就能擦臉、手、頸、身，還有淡淡的花香調。舒潔也推出「買舒潔舒涼冰巾 抽萬元旅遊金」，即日起至9月底任一通路，購買舒潔舒涼冰巾，憑發票至舒潔官方line登錄可參加抽獎，大獎包括KKday萬元旅遊金，三年份舒潔袖珍包面紙、一年份舒潔濕式面紙等。

怡麗絲爾從2020年推出彈潤瞬效超微噴霧，在日本累積賣出174萬瓶，今年推出沁涼限定版，多添加薄荷複合物，暱稱為藍色汽水噴霧。彈潤瞬效超微噴霧-沁涼限定，在噴霧中有著水與油雙層技術，一噴就能讓肌膚快速吸收，特別添加薄荷複合物，有效舒緩肌膚，給予持續性的沁涼感。

舒潔推出舒涼配方的「舒潔舒涼冰巾」。圖／舒潔提供
舒潔推出舒涼配方的「舒潔舒涼冰巾」。圖／舒潔提供
怡麗絲爾彈潤瞬效超微噴霧-沁涼限定／80ml／800元。圖／怡麗絲爾提供
怡麗絲爾彈潤瞬效超微噴霧-沁涼限定／80ml／800元。圖／怡麗絲爾提供
日本女星長澤雅美為怡麗絲爾彈潤瞬效超微噴霧-沁涼限定代言。圖／怡麗絲爾提供
日本女星長澤雅美為怡麗絲爾彈潤瞬效超微噴霧-沁涼限定代言。圖／怡麗絲爾提供

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