悶熱夏天來臨狂噴汗！噴霧、舒涼冰巾瞬間秒降溫

進入典型的夏日氣候，又潮濕又悶熱，加上戴口罩，走在戶外沒多久就狂流汗，這時各種涼爽小物馬上出籠。舒潔推出舒涼配方的「舒潔舒涼冰巾」，喊出能有體溫-3℃持續涼感特色；ELIXIR怡麗絲爾則推出彈潤瞬效超微噴霧-沁涼限定，帶來長效涼感與極致保濕。

舒潔新推出的舒潔舒涼冰巾，特別加入金盞花、蘆薈萃取的舒涼配方，能夠體感溫度3℃並持續散發沁涼舒爽感受，特別強化散發悶熱感，以及加大尺寸設計，一張就能擦臉、手、頸、身，還有淡淡的花香調。舒潔也推出「買舒潔舒涼冰巾 抽萬元旅遊金」，即日起至9月底任一通路，購買舒潔舒涼冰巾，憑發票至舒潔官方line登錄可參加抽獎，大獎包括KKday萬元旅遊金，三年份舒潔袖珍包面紙、一年份舒潔濕式面紙等。