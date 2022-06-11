OMEGA Her Time美麗時光特展 西班牙馬德里盛大展開

雖然手表常被視作是男性的收藏品，但透過設計、寶石與曼妙線條，女表也可以是手上的珠寶、晚宴或日常生活的輕奢風格體現。歐米茄（OMEGA）於馬德里舉辦了一場「Her Time」她的美麗時光特展，展現出女性腕表的各種優雅面向。

「Her Time 她的美麗時光」本身已巡迴世界各大風格城市，包含米蘭、巴黎、聖彼得堡，而本站來到了西班牙馬德里。展覽本身回顧了OMEGA與其歷年設計的經典女表款式與工藝精華，包括了裝飾藝術風格的珠寶表與2022年最新新品，並包含了西班牙演員Miguel Bernadeau、西班牙演員暨模特兒Manu Ríos、義大利女演員Miriam Leone，與來自委內瑞拉的三級跳世界冠軍Yulimar Rojas都出席了這場展覽的開幕派對。

歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann為此表示，展覽訴說著一個故事。每一章有專屬的驚喜、氛圍與感情，「但有一個共同點串起一切並且閃閃發光！那就是歐米茄對精準、創新及美學的熱忱，並且呈現在我們打造過的每一只女表。」

事實上，OMEGA今年動作頻頻，陸續邀請新一代「貓女」柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）、韓星韓韶禧擔任品牌代言人，品牌今年並在Aqua Terra、 Constellation 41mm & 28mm、Constellation Aventurine、Tresor等一系列推出多款豐富色彩面盤的女表，讓人再度發現：手表不僅是時間的工具，但佐以寶石、色彩、精巧設計，將成為手上的輕奢珠寶、讓風格隨身也隨行。