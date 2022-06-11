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狂掉髮又出油！除了洗髮精 3招選對梳子讓頭皮更健康

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
正確選擇梳子很重要。圖／tek提供
正確選擇梳子很重要。圖／tek提供

在悶熱的天氣下，許多人頭皮更容易出油，就影響頭髮的美觀度，這時除了選對洗髮精外，梳子也很重要。特別是頭皮的保養，透過梳子可以促進新陳代謝，若是挑選錯誤的梳子，反而容易過度刺激頭皮，髮絲也可能更加脆弱。義大利髮梳專家tek提出三大選梳法則，養出最佳的頭皮健康。

一、依照習慣選擇梳子形狀

如果是要按摩頭皮的梳子，要選擇有氣墊，氣墊梳有較粗的梳齒，除了使髮絲不容易打結，更能刺激穴點按摩頭皮，梳面寬大適合輕柔抓揉，梳面窄小適合局部舒壓。

二、依據髮量挑選梳齒長度

髮量偏多且頭髮長的人，可以挑選比較長的梳齒，才能深入頭髮與頭皮，如果是短髮或髮量少的人，可選擇窄版設計的梳款，這樣才能讓頭皮與頭髮，得到正確的照顧。

三、梳具材質

梳子會直接接觸頭皮，也要特別考慮材質，可選用天然原木梳具，能減少靜電也能避免頭皮過敏。搭配天然橡膠製成的氣墊，因保留氣孔，在按壓頭皮的同時，還能擁有極佳的按壓彈性，可針對緊繃區域加強按壓幫助放鬆。而具有圓滑梳齒的梳子，則可讓頭皮的血液循環、毛囊活絡更好，亦不會對頭皮造成傷害。

正確選擇梳子很重要。圖／tek提供
正確選擇梳子很重要。圖／tek提供
tek氣墊梳由左至右分別為：梳王、長梳、大經典梳；按摩力道依序為：輕、重、中。圖／tek提供
tek氣墊梳由左至右分別為：梳王、長梳、大經典梳；按摩力道依序為：輕、重、中。圖／tek提供

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