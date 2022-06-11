金宇彬帶逛積家首爾特展 加碼網美級景點Cafe 1931

雖著國外旅遊的限定即將鬆綁，無論是日本、韓國，都成為亞洲旅遊的熱門首選。積家（Jaeger-LeCoutlre）甫於韓國首爾舉辦了「Reverso翻轉系列腕錶：始自1931年的永恆傳奇」特展，並邀請到品牌好友金宇彬出席，展覽更附設有優雅的Cafe 1931，成為網美級的打卡點，誘人一探究竟。

這場沉浸式的主題展覽，以積家經典的Reverso系列為主軸，早前曾於上海、巴黎展出，並已累積破萬的入場參觀人數。展品包括積家美國藝術家Michael Murphy的藝術裝置，以及多款歷史骨董Reverso作品，展覽再概分為「典範之作」、「風格與設計」、「創新設計」與「精湛工藝」。

金宇彬在參訪後並表示，很開心能在首爾看到這樣的展覽，並讚美這是一項獨特的文化體驗。「這裡展出許多難得一見的珍貴歷史檔案資料和傳承文件，以及多款歷史悠久和別具現代氣息的Reverso翻轉系列腕錶，實在令我十分難忘。」