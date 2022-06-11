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金宇彬帶逛積家首爾特展 加碼網美級景點Cafe 1931

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
展品包括積家美國藝術家Michael Murphy的藝術裝置，以及多款歷史骨董Reverso作品，並概分為「典範之作」、「風格與設計」、「創新設計」與「精湛工藝」等四大主題。圖 / 積家提供
展品包括積家美國藝術家Michael Murphy的藝術裝置，以及多款歷史骨董Reverso作品，並概分為「典範之作」、「風格與設計」、「創新設計」與「精湛工藝」等四大主題。圖 / 積家提供

雖著國外旅遊的限定即將鬆綁，無論是日本、韓國，都成為亞洲旅遊的熱門首選。積家（Jaeger-LeCoutlre）甫於韓國首爾舉辦了「Reverso翻轉系列腕錶：始自1931年的永恆傳奇」特展，並邀請到品牌好友金宇彬出席，展覽更附設有優雅的Cafe 1931，成為網美級的打卡點，誘人一探究竟。

這場沉浸式的主題展覽，以積家經典的Reverso系列為主軸，早前曾於上海、巴黎展出，並已累積破萬的入場參觀人數。展品包括積家美國藝術家Michael Murphy的藝術裝置，以及多款歷史骨董Reverso作品，展覽再概分為「典範之作」、「風格與設計」、「創新設計」與「精湛工藝」。

金宇彬在參訪後並表示，很開心能在首爾看到這樣的展覽，並讚美這是一項獨特的文化體驗。「這裡展出許多難得一見的珍貴歷史檔案資料和傳承文件，以及多款歷史悠久和別具現代氣息的Reverso翻轉系列腕錶，實在令我十分難忘。」

「Reverso翻轉系列腕錶：始自1931年的永恆傳奇」展覽和1931 Café已於5月25日開展，開放時間為周一至周五的上午11時30分至晚上8時30分，以周末的上午11時至晚上9時。展覽將開公眾免費參觀，建議可提前於thereversostoriesseoul.com網站上預約，展覽並提供語音導賞。讓人即便不通韓文，也能在導覽中踏入屬於時間與Reverso的神奇旅程。

金宇彬在參訪後並表示，「這裡展出許多難得一見的珍貴歷史檔案資料和傳承文件，以及多款歷史悠久和別具現代氣息的Reverso翻轉系列腕錶，實在令我十分難忘。」圖 / 積家提供
金宇彬在參訪後並表示，「這裡展出許多難得一見的珍貴歷史檔案資料和傳承文件，以及多款歷史悠久和別具現代氣息的Reverso翻轉系列腕錶，實在令我十分難忘。」圖 / 積家提供
沉浸式的主題展覽，以積家經典的Reverso系列為主軸，早前曾於上海、巴黎展出，並已累積破萬的入場參觀人數，近日則移師韓國首爾展出。圖 / 積家提供
沉浸式的主題展覽，以積家經典的Reverso系列為主軸，早前曾於上海、巴黎展出，並已累積破萬的入場參觀人數，近日則移師韓國首爾展出。圖 / 積家提供
優美、帶有裝飾藝術風格的Cafe 1931，是展覽的附屬網美級打卡點。圖 / 積家提供
優美、帶有裝飾藝術風格的Cafe 1931，是展覽的附屬網美級打卡點。圖 / 積家提供

首爾

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