夏季必備！Hamilton新款Frogman潛水表 46毫米霸氣上手

隨著夏日的到來，防水用的機械潛水表也逐漸推陳出新、發表新品。鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）推出新款海軍系列Frogman自動上鍊腕表，以46毫米的大型表殼搭配護僑式表冠與300米防水性能，成為夏日衝浪戲水時的風格新選擇。

漢米爾頓原本長期透入在軍事風格表款包含陸地野戰、潛水等領域，例如本次的海軍系列Frogman便是以海軍的「蛙人」之名。46毫米的大型表殼，最突出的視覺莫過於三點鐘的護僑式表冠，可避免表冠在水下或陸地上時受到衝擊。