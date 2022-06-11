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夏季必備！Hamilton新款Frogman潛水表 46毫米霸氣上手
隨著夏日的到來，防水用的機械潛水表也逐漸推陳出新、發表新品。鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）推出新款海軍系列Frogman自動上鍊腕表，以46毫米的大型表殼搭配護僑式表冠與300米防水性能，成為夏日衝浪戲水時的風格新選擇。
漢米爾頓原本長期透入在軍事風格表款包含陸地野戰、潛水等領域，例如本次的海軍系列Frogman便是以海軍的「蛙人」之名。46毫米的大型表殼，最突出的視覺莫過於三點鐘的護僑式表冠，可避免表冠在水下或陸地上時受到衝擊。
表款使用了具備Nivachron™擺輪游絲的H-10自動上鍊機芯，並具備80小時動力儲存，即便周五下班時脫下腕表，周一時也能如常運行。也因為以蛙人之名，表款並具備300米的防水深度，全系列共有精鋼或PVD黑色塗層兩種表殼，並搭配黑色或橡膠表帶，精鋼或PVD黑色精鋼鍊帶，價格自37,500元至41,400元不等。
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