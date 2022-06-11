聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏季必備！Hamilton新款Frogman潛水表 46毫米霸氣上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
表款全系列共有精鋼或PVD黑色塗層兩種表殼，並搭配黑色或橡膠表帶，精鋼或PVD黑色精鋼鍊帶，價格自37,500元至41,400元不等。圖 / Hamilton提供
表款全系列共有精鋼或PVD黑色塗層兩種表殼，並搭配黑色或橡膠表帶，精鋼或PVD黑色精鋼鍊帶，價格自37,500元至41,400元不等。圖 / Hamilton提供

隨著夏日的到來，防水用的機械潛水表也逐漸推陳出新、發表新品。鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）推出新款海軍系列Frogman自動上鍊腕表，以46毫米的大型表殼搭配護僑式表冠與300米防水性能，成為夏日衝浪戲水時的風格新選擇。

漢米爾頓原本長期透入在軍事風格表款包含陸地野戰、潛水等領域，例如本次的海軍系列Frogman便是以海軍的「蛙人」之名。46毫米的大型表殼，最突出的視覺莫過於三點鐘的護僑式表冠，可避免表冠在水下或陸地上時受到衝擊。

表款使用了具備Nivachron™擺輪游絲的H-10自動上鍊機芯，並具備80小時動力儲存，即便周五下班時脫下腕表，周一時也能如常運行。也因為以蛙人之名，表款並具備300米的防水深度，全系列共有精鋼或PVD黑色塗層兩種表殼，並搭配黑色或橡膠表帶，精鋼或PVD黑色精鋼鍊帶，價格自37,500元至41,400元不等。

卡其海軍系列Frogman自動上鍊腕表，37,500元。Hamilton提供
卡其海軍系列Frogman自動上鍊腕表，37,500元。Hamilton提供
以46毫米的大型表殼搭配護僑式表冠與300米防水性能，將讓卡其海軍系列Frogman自動上鍊腕表，成為夏日衝浪戲水時的風格新選擇。Hamilton提供
以46毫米的大型表殼搭配護僑式表冠與300米防水性能，將讓卡其海軍系列Frogman自動上鍊腕表，成為夏日衝浪戲水時的風格新選擇。Hamilton提供
漢米爾頓原本長期透入在軍事風格表款包含陸地野戰、潛水等領域，例如本次的海軍系列Frogman便是以海軍的「蛙人」之名。Hamilton提供
漢米爾頓原本長期透入在軍事風格表款包含陸地野戰、潛水等領域，例如本次的海軍系列Frogman便是以海軍的「蛙人」之名。Hamilton提供

海軍 腕表 品牌

延伸閱讀

輕量化強悍 浪琴表、萬國表IWC新款腕表「鈦」硬派

日本開放邊境拚觀光！搶購特殊色Grand Seiko表款機會來了

梵克雅寶幸運草收服詹皇 與F1傳奇漢米爾頓合影藏亮點

帥氣和話題兼備！Casio攜手頂尖車隊TOM'S、Victorinox打造地表最強悍潛水表

相關新聞

和牛配海鮮的清新滋味！和牛47夏季套餐、外帶餐上桌

迎接夏日，乾杯集團旗下的「和牛47」以夏季食材為主，推出「夏雅套餐」，其中還可品嚐到首次以海鮮結合和牛所創作的特色餐點。...

悶熱夏天來臨狂噴汗！噴霧、舒涼冰巾瞬間秒降溫

進入典型的夏日氣候，又潮濕又悶熱，加上戴口罩，走在戶外沒多久就狂流汗，這時各種涼爽小物馬上出籠。舒潔推出舒涼配方的「舒潔...

OMEGA Her Time美麗時光特展 西班牙馬德里盛大展開

雖然手表常被視作是男性的收藏品，但透過設計、寶石與曼妙線條，女表也可以是手上的珠寶、晚宴或日常生活的輕奢風格體現。歐米茄...

狂掉髮又出油！除了洗髮精 3招選對梳子讓頭皮更健康

在悶熱的天氣下，許多人頭皮更容易出油，就影響頭髮的美觀度，這時除了選對洗髮精外，梳子也很重要。特別是頭皮的保養，透過梳子...

雙層肉排＋雙起士！漢堡王3款「勁濃起士重磅堡」上桌

甫於近日推出「花生香菜刈包烤牛堡」的連鎖速食「漢堡王」，預告將再於6月15日新推出「勁濃起士重磅系列」，以美式起士加黃金...

減糖20%！卡滋「清甜爆米花」3種新口味　現享93折

為了維持身體輕盈感，許多人喜歡微糖、少糖的比例。迎接夏日輕盈風，「卡滋爆米花」自即日起推出3種口味的「清甜系列爆米花」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。