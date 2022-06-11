「這款」台鐵便當82秒就賣光 台鐵預告下一檔限量商品

配合今年鐵路節「台鐵135、平安又幸福」活動，台鐵局推出台鐵便當造型立體一卡通商品，6月9日10時起在台鐵夢工場網路商店限量2700個銷售，而且僅花82秒，就在10時1分22秒即全數銷售完畢。隨後實體販售部分的台鐵夢工場13間店面配額，亦已全部銷售完畢，總計銷出7680個。

台鐵局說，「台鐵排骨便當造型一卡通」是依最受歡迎的八角排骨便當縮小仿製而成，如同真實便當，主菜經典滷排骨及滷蛋、柳葉魚、花椰菜、炒高麗菜等配菜，立體呈現栩栩如生。台鐵也預告，後續將推出EMU3000造型立體一卡通商品，敬請期待。

據本報記者觀察，開賣當天上午11點就有不少民眾陸續在網路購物網站轉賣台鐵便當造型一卡通，一卡通原價為390元，轉售價格則在750元以上不等，最高喊價到上千元。