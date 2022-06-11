上路半年逾3萬人搭 騰雲座艙最高人氣餐點是它

台鐵EMU3000型新自強號是未來主力城際列車，至今已上線營運約半年。有別於過去台鐵對號列車外觀上採用紅色、橘色的亮色系，EMU3000型列車外觀採用極簡、素雅的設計概念，也獲得許多好評。每列EMU3000型均配有一列商務車廂「騰雲座艙」，票價比一般車廂更貴，但配有專屬服務員、並提供搭乘者一份餐點及飲料，至今已有超過3萬人次搭乘。

據台鐵內部統計數據，騰雲座艙受歡迎的餐點就是號稱「外面買不到」的限量台鐵便當，有47%的乘客選擇此餐點，其次是微熱山丘蘋果酥鳳梨酥25%、哈根達斯冰淇淋16%、福義軒的檸檬薄片餅跟湘辣蘇打餅各占7%及6%。

最受歡迎的騰雲座艙限定台鐵便當號稱「外面買不到」，主菜是台鐵經典的排骨，配菜則是台鐵各餐務室所料理的新鮮時蔬，並定期調整菜色。記者實際觀察，騰雲座艙便當內除了台鐵排骨以外，還有一塊魚，以及四樣配菜，菜色豐富。

在飲品部分，最受歡迎的則是騰雲座艙限量氣泡水32%、其次是星巴克特濃咖啡拿鐵27%、星巴克派克市場黑咖啡27%，以及EMU3000設計款瓶裝水。台鐵說，由於新冠疫情影響，對號列車目前不開放飲水機服務，因此在飲品部分仍有瓶裝水供民眾選擇。

台鐵附業營運中心總經理陳文川說，為滿足騰雲座艙茹素旅客的需求，6月改點後餐旅服務總所將在菜單上新增「比利時蓮花薄脆餅」、取代旅客預訂比例較低的「檸檬薄片餅」；另有患糖尿病的乘客反映應標示飲料的含糖量，未來Menu及官網會一併更新。

台鐵將於6月29日大改點，屆時EMU3000型列車服務範圍將延長是環島鐵路全線，對於騰雲座艙的供餐也是挑戰。陳文川說，為提供接下來全台服務，已在全台各節點設置點心及飲品補給站，包括建置台中車銷庫、在各據點增設大型冰櫃保存冰淇淋等。