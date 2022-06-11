上路半年逾3萬人搭 騰雲座艙最高人氣餐點是它
台鐵EMU3000型新自強號是未來主力城際列車，至今已上線營運約半年。有別於過去台鐵對號列車外觀上採用紅色、橘色的亮色系，EMU3000型列車外觀採用極簡、素雅的設計概念，也獲得許多好評。每列EMU3000型均配有一列商務車廂「騰雲座艙」，票價比一般車廂更貴，但配有專屬服務員、並提供搭乘者一份餐點及飲料，至今已有超過3萬人次搭乘。
據台鐵內部統計數據，騰雲座艙受歡迎的餐點就是號稱「外面買不到」的限量台鐵便當，有47%的乘客選擇此餐點，其次是微熱山丘蘋果酥鳳梨酥25%、哈根達斯冰淇淋16%、福義軒的檸檬薄片餅跟湘辣蘇打餅各占7%及6%。
最受歡迎的騰雲座艙限定台鐵便當號稱「外面買不到」，主菜是台鐵經典的排骨，配菜則是台鐵各餐務室所料理的新鮮時蔬，並定期調整菜色。記者實際觀察，騰雲座艙便當內除了台鐵排骨以外，還有一塊魚，以及四樣配菜，菜色豐富。
在飲品部分，最受歡迎的則是騰雲座艙限量氣泡水32%、其次是星巴克特濃咖啡拿鐵27%、星巴克派克市場黑咖啡27%，以及EMU3000設計款瓶裝水。台鐵說，由於新冠疫情影響，對號列車目前不開放飲水機服務，因此在飲品部分仍有瓶裝水供民眾選擇。
台鐵附業營運中心總經理陳文川說，為滿足騰雲座艙茹素旅客的需求，6月改點後餐旅服務總所將在菜單上新增「比利時蓮花薄脆餅」、取代旅客預訂比例較低的「檸檬薄片餅」；另有患糖尿病的乘客反映應標示飲料的含糖量，未來Menu及官網會一併更新。
台鐵將於6月29日大改點，屆時EMU3000型列車服務範圍將延長是環島鐵路全線，對於騰雲座艙的供餐也是挑戰。陳文川說，為提供接下來全台服務，已在全台各節點設置點心及飲品補給站，包括建置台中車銷庫、在各據點增設大型冰櫃保存冰淇淋等。
陳文川也說，許多第一次搭乘騰雲座艙的乘客不清楚台鐵便當跟冰淇淋兩項商品需要事先預訂，上車時已來不及選取，台鐵也針對訂票流程加以改善。針對臨櫃購票旅客，站員會主動提醒；使用官網或手機APP訂票的旅客，則會增加小叮嚀提醒旅客，要先完成餐點及飲品的預約。
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