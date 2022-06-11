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「黃阿瑪」快閃店獨家現身新竹巨城 抹茶甜點也來插旗
獨家快閃店來了！新竹Big City遠東巨城購物中心最新在5樓推出「黃阿瑪的後宮生活」快閃店，展場設置超大型「黃阿瑪」貓咪公仔、扭蛋機等，還有限量福袋、消費滿額贈活動；7樓則有甜點網紅名店「微笑的樹」手做厚年輪蛋糕、「艷麗娘惹糕」道地南洋點心、「張生張太」濃郁肉桂捲等好評回歸，快閃期間限定。
除了話題快閃店，新竹巨城購物中心持續引進桃竹苗獨家新櫃，B1 Lifestyle輕食區「一Ｏ八抹茶茶廊」首度跨出台北即插旗巨城，堅持選用道地京都宇治抹茶搭配不同食材，現做霜淇淋、冰沙聖代、蕨餅，抹茶迷不容錯過；還有來自台中的超狂甜點「金帛手製」，以獨家山形雪糕捲打出口碑，更融入台灣在地食材不斷推出新口味與造型。
3樓全新登場的平價休閒服飾「ONE BOY」冰鋒衣系列服飾主打「穿比不穿還涼」，兼具涼感機能與時尚還有多款聯名商品，歡慶開幕現正推出超值特惠，指定商品近半價掀起搶購旋風，來巨城好吃好買從裡到外沁涼消暑。
業者指出，即日起全館當日單筆消費滿額即可兌換「艾草隨身皂」、「阿Mall口罩項鍊」，當日累計消費滿5000元再送可口輕食飲品組，6月24日前跨日消費累計5萬元即送2000元抵用券，活動期間還可憑HAPPY GO點數兌換年輪蛋糕、八蒜包、甜甜圈、馬卡龍、杏仁冰淇淋等人氣品牌甜點，加入巨城APP成為會員，掌握最新優惠。
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