2022最新Top 5嬰兒紙尿褲品牌推薦 新手爸媽的救星！

image source: Merries、Pampers、HUGGIES、滿意寶寶台灣 MamyPoko TW、大王 GOO.N Taiwan

文／蔡瓅萱

「換尿布」是所有新手父母們必學的技能，從小嬰兒出生的那一刻開始，平均每天都要換10次左右的尿布。隨著寶寶年齡增長，變得越來越好動，不少爸媽會選擇將尿布替換成更為適合活動的紙尿褲。關於紙尿褲的選擇，爸爸媽媽們最在意的不外乎就是透氣度、乾爽度、觸感是否舒適等等，若挑到不合適的紙尿褲，很有可能造成嬰兒紅屁屁、過敏、紅腫等問題，嚴重一點甚至還會起疹子、潰爛。嬰幼兒的肌膚十分敏感，因此，如何挑選適合的紙尿褲品牌，對父母來說是非常重要的課題。

今天《DailyView網路溫度計》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計了近一年網友們最推薦的5大熱門嬰兒紙尿褲品牌，其中有不少品牌都推出了頗受好評的新品，還在煩惱要選擇哪種紙尿褲給新生兒的爸媽們，快來一起看看吧！

image source: 《網路溫度計》



Merries妙而舒嬰兒紙尿褲

妙而舒紙尿褲日本製造的好品質，以及透氣、舒適、乾爽的材質，讓小寶寶們可以跟紅屁屁說掰掰！因而受到不少爸媽們的青睞。其中「妙兒褲」，更是熱銷產品之一，除了100%透氣、時刻乾爽外，更有2.5倍超彈力腰圍，就算寶寶再好動也能一秒穿上，是不少新手爸媽的省力助手。

針對追求肌膚觸感的敏感寶寶，妙而舒除了熱門好評的「頂柔舒護」新生兒尿布，也新推出了進化版的「頂柔舒護妙兒褲」，除了使用上質嚴選材質，營造出喀什米爾羊毛般的雙倍蓬軟感外，還有柔貼三圍、親膚0著感的設計，讓穿著它的寶寶有360度柔貼舒適的體驗，非常適合追求極致柔軟的爸媽選購！

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image source: FB／ Merries 妙而舒台灣

Pampers幫寶適嬰兒紙尿褲

幫寶適為發源於美國的品牌，也是不少父母愛用的紙尿褲品牌之一。標榜透氣、乾爽的幫寶適紙尿褲，熱門商品有「一級幫紙尿褲」、「超薄乾爽紙尿褲」等等。

除此之外，日本製造的品質也吸引不少消費者，使用日本製材，達到透氣、柔軟、包覆的效果，適合肌膚敏感的寶寶。

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image source: Pampers



HUGGIES好奇嬰兒紙尿褲

HUGGIES好奇為金百利克拉克的旗下品牌，同為金百利旗下的還有舒潔、可麗舒、靠得住等等知名產品，可以想見在品質上肯定有一定的保障！「裸感紙尿褲」便是好奇的熱門產品，主打極薄、透氣、柔軟表層，呵護寶寶敏感的肌膚。

另外好奇也推出了「裸感好動褲」，除了裸感紙尿褲的舒適外也加入凝水晶球、彈力腰圍等，讓寶寶活動起來更舒適！

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image source: FB／Huggies 好奇 台灣

Mamy Poko滿意寶寶嬰兒紙尿褲

日本的滿意寶寶，是不少新手父母會考慮的嬰兒紙尿褲品牌選擇。以「瞬潔乾爽」和「極上の呵護」兩大系列最為熱門，柔軟、乾爽不回滲的特點相當受歡迎。

「瞬潔乾爽」和「極上の呵護」兩系列皆有推出「輕巧褲」，主打360度超彈腰腿圍，全方位防漏，讓好動寶寶們可以盡情活動，不用擔心外漏問題，真的是育兒好幫手！

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GOO.N 日本大王嬰兒紙尿褲

GOO.N 大王為日本品牌，有許多適合敏感肌寶寶的紙尿褲。如「肌之奢華」系列在產品中加入保濕成分，並且還有透氣網孔及柔滑表層，讓寶寶能夠安心使用。

而日本大王紙尿褲也針對好動的寶寶推出「跳跳褲」，使用透氣材質，以及柔軟彈力合身腰圍，讓寶寶既可以安心活動，也不會因為穿著紙尿褲而感到悶熱不適！

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月 04 日至 2022 年 05 月 03 日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括 各大 新聞頻道、社群平台、討論區 及 部落格等，針對討論『 嬰兒紙尿褲 』相關文本進行分析，調查 「網路聲量」 (註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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