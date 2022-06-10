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PIAGET推新款彩色寶石Possession珠寶 快樂三倍加乘

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Possession系列珠寶，透過轉動式設計，為珠寶賦予了全新樂趣，也讓配戴者可以隨時動手輕觸、並與自己的珠寶互動，無論是帶來好運、或是紓解情緒的焦慮。圖 / PIAGET提供
Possession系列珠寶，透過轉動式設計，為珠寶賦予了全新樂趣，也讓配戴者可以隨時動手輕觸、並與自己的珠寶互動，無論是帶來好運、或是紓解情緒的焦慮。圖 / PIAGET提供

雖然多數人喜歡固定、原本維持的軌道與習慣，但變動總能帶來新象，開展出不同的未知可能。伯爵（PIAGET）原本以轉動式為特色的Possession珠寶今日推出彩色寶石的全新商品，透過包含鑽石、祖母綠、藍寶石與紅寶石等貴重寶石的加持，為生活豐富上色。

問世於1990年的Possession，透過再簡單不過的轉動式設計，為耳環、戒指、手鐲、項鍊，賦予了全新樂趣。鑲嵌上不同寶石的Possession，更因為可轉動的設計，讓配戴者可以隨時動手輕觸、並與自己的珠寶互動，無論是帶來好運、或是紓解情緒的焦慮，轉動的概念也讓珠寶變成一個隨身的小遊戲、一個幸運符，風格由人。

新款的Possession珠寶共使用了傳統貴重寶石的祖母綠、藍寶石、紅寶石與鑽石，並分為單圈或三圈，鑲嵌藍寶石的18K白金藍寶石鑽石單圈耳環，是系列中相對平價的入門單品，共鑲嵌以單顆圓形切割鑽石約0.01克拉、以及12顆圓形切割藍寶石，總重約0.16克拉，訂價57,000元，並另有鑲嵌祖母綠、紅寶石的款式個別為81,000元至62,000元不等。

訂價較為高昂的則是同系列的18K玫瑰金祖母綠鑽石墜鍊，共使用18K玫瑰金並鑲嵌48顆圓形切割鑽石與30顆圓形切割祖母綠，加上纖細修長的妹瑰金墜鍊、搖曳生姿。值得一提的是，鑲嵌藍寶石的款式多使用白金、而紅寶石與祖母綠的珠寶則使用黃金，透過顏色上的對比與輝映，為盛夏的城市街道，渲染一波歡樂氣息。

18K白金藍寶石鑽石單圈耳環，共鑲嵌以單顆圓形切割鑽石約0.01克拉、以及12顆圓形切割藍寶石，總重約0.16克拉，訂價57,000元。圖 / PIAGET提供
18K白金藍寶石鑽石單圈耳環，共鑲嵌以單顆圓形切割鑽石約0.01克拉、以及12顆圓形切割藍寶石，總重約0.16克拉，訂價57,000元。圖 / PIAGET提供
伯爵（PIAGET）以轉動式為特色的Possession珠寶正式推出彩色寶石的全新商品，透過包含祖母綠、藍寶石與紅寶石等貴重寶石的加持，為生活豐富上色。圖 / PIAGET提供
伯爵（PIAGET）以轉動式為特色的Possession珠寶正式推出彩色寶石的全新商品，透過包含祖母綠、藍寶石與紅寶石等貴重寶石的加持，為生活豐富上色。圖 / PIAGET提供
18K玫瑰金祖母綠鑽石墜鍊，共使用18K玫瑰金並鑲嵌48顆圓形切割鑽石與30顆圓形切割祖母綠，訂價40萬2,000元。圖 / PIAGET提供
18K玫瑰金祖母綠鑽石墜鍊，共使用18K玫瑰金並鑲嵌48顆圓形切割鑽石與30顆圓形切割祖母綠，訂價40萬2,000元。圖 / PIAGET提供

鑽石 珠寶

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