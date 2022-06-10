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從廚房開始的健康生活／夏日低醣料理：低醣千層麵
【作者分享】
低醣千層麵：以蔬菜取代麵皮做成義式千層麵，不但大幅降低澱粉質攝取量， 口感也會更清爽，加上以希臘優格代替傳統的動物性鮮奶油， 滋味不油膩，也能吃得更低醣健康喔！
【烹調參考】
份量：8人份
難易度：★★★★☆
料理時間：預計約60分鐘
【熱量參考】
總熱量：243kcal
【材料準備】
洋蔥 30g
蒜頭 8g
櫛瓜 2 根約 180g
茄子 1 條約 50g
羅勒 8g
牛絞肉 500g
橄欖油 15g
巴西里 8g
迷迭香 8g
番茄糊 45g
牛番茄 25g
高湯 24g
海鹽 3g
黑胡椒 3g
披薩起司 15g
【起司醬】
披薩起司 10g
蒜末 15g
海鹽 3g
黑胡椒 3g
自製希臘優格 300g
【製作步驟】
1.以橄欖油將蒜末與洋蔥末炒香。
2.加牛絞肉、巴西里、迷迭香、牛番茄、番茄糊和高湯拌炒至湯汁收乾，即為番茄肉醬。
3.加入黑胡椒、海鹽調味後備用。
4.希臘優格加披薩起司、蒜末、海鹽和黑胡椒混 合均勻成起司醬。
5.將櫛瓜以刨刀刨成長薄片，茄子切圓片。
6.茄子鋪盤底，放番茄肉醬和羅勒，再鋪櫛瓜， 淋番茄紅醬和起司醬。
7.最上面撒披薩起司，放入烤箱以 180 ° C 烤 20 ～ 25 分鐘即可。
【以上文章摘自 書名：《從廚房開始的健康生活：低醣主義粗食正夯─100道全食物低醣料理美味提案》、作者：吳佩砡 Nancy Wu、陳芊穎Charlotte Chen營養師、出版社：布克文化 提供】
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