快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從廚房開始的健康生活／夏日低醣料理：低醣千層麵

布克文化／ Nancy Wu、Charlotte Chen
低醣千層麵。圖／布克文化 提供
低醣千層麵。圖／布克文化 提供

【作者分享】

低醣千層麵：以蔬菜取代麵皮做成義式千層麵，不但大幅降低澱粉質攝取量， 口感也會更清爽，加上以希臘優格代替傳統的動物性鮮奶油， 滋味不油膩，也能吃得更低醣健康喔！

【烹調參考】

份量：8人份

難易度：★★★★☆

料理時間：預計約60分鐘

【熱量參考】

總熱量：243kcal

地中海式海鮮沙拉營養成份表。圖／布克文化 提供
地中海式海鮮沙拉營養成份表。圖／布克文化 提供

【材料準備】

洋蔥 30g

蒜頭 8g

櫛瓜 2 根約 180g

茄子 1 條約 50g

羅勒 8g

牛絞肉 500g

橄欖油 15g

巴西里 8g

迷迭香 8g

番茄糊 45g

牛番茄 25g

高湯 24g

海鹽 3g

黑胡椒 3g

披薩起司 15g

【起司醬】

披薩起司 10g

蒜末 15g

海鹽 3g

黑胡椒 3g

自製希臘優格 300g

【製作步驟】

1.以橄欖油將蒜末與洋蔥末炒香。

2.加牛絞肉、巴西里、迷迭香、牛番茄、番茄糊和高湯拌炒至湯汁收乾，即為番茄肉醬。

3.加入黑胡椒、海鹽調味後備用。

4.希臘優格加披薩起司、蒜末、海鹽和黑胡椒混 合均勻成起司醬。

5.將櫛瓜以刨刀刨成長薄片，茄子切圓片。

6.茄子鋪盤底，放番茄肉醬和羅勒，再鋪櫛瓜， 淋番茄紅醬和起司醬。

7.最上面撒披薩起司，放入烤箱以 180 ° C 烤 20 ～ 25 分鐘即可。

【以上文章摘自 書名：《從廚房開始的健康生活：低醣主義粗食正夯─100道全食物低醣料理美味提案》、作者：吳佩砡 Nancy Wu、陳芊穎Charlotte Chen營養師、出版社：布克文化 提供】

書名：《從廚房開始的健康生活：低醣主義粗食正夯─100道全食物低醣料理美味提案》、作者：吳佩砡 Nancy Wu、陳芊穎Charlotte Chen營養師、出版社：布克文化 提供
書名：《從廚房開始的健康生活：低醣主義粗食正夯─100道全食物低醣料理美味提案》、作者：吳佩砡 Nancy Wu、陳芊穎Charlotte Chen營養師、出版社：布克文化 提供

希臘 洋蔥 橄欖油

延伸閱讀

廚房開始的健康生活／夏日低醣料理：地中海式海鮮沙拉

萊爾富二度攜手人氣名店「薄多義」推7款獨家聯名鮮食

宅食商機增2成趁勝追擊 萊爾富攜薄多義推7鮮食

披薩界傳奇！拿坡里新品「大腸包小腸披薩」199元搶吃，加100元多一件

相關新聞

洗澡洗得香噴噴！沐浴乳這個味道最受歡迎

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「沐浴乳」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大沐浴乳品牌網路聲量排行，以及十大沐浴乳熱門香味有哪些。

「黃阿瑪」快閃店獨家現身新竹巨城 抹茶甜點也來插旗

獨家快閃店來了！新竹Big City遠東巨城購物中心最新在5樓推出「黃阿瑪的後宮生活」快閃店，展場設置超大型「黃阿瑪」貓...

劍湖山世界水樂園7月將開放 限時3天早鳥優惠票快搶

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」將在7月1日開放，水陸早鳥票下殺399元，6月17日至19日限時3天在劍湖山世界網路商城...

好想出國玩！網曝疫情過後最想去這裡

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內出國旅遊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大出國旅遊地點網路聲量排行，以及五大出國活動有哪些。

2022最新Top 5嬰兒紙尿褲品牌推薦 新手爸媽的救星！

今天《DailyView網路溫度計》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計了近一年網友們最推薦的5大熱門嬰兒紙尿褲品牌，其中有不少品牌都推出了頗受好評的新品，還在煩惱要選擇哪種紙尿褲給新生兒的爸媽們，快來一起看看吧！

在家看電影就要搭這一味 網熱議桶裝爆米花都在這

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「桶裝爆米花」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的桶裝爆米花品牌與熱議口味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。