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從廚房開始的健康生活／夏日低醣料理：地中海式海鮮沙拉
【作者分享】
地中海式海鮮沙拉：地中海式的沙拉特色是食材豐富、色彩繽紛，能夠攝取到多種維生素，若是搭配煎海鮮與烤蔬菜，就成了口感更豐富的溫沙拉，帶著迷人的海鮮鮮味，吃來更是大滿足。
【烹調參考】
份量：4人份
難易度：★★☆☆☆
料理時間：預計約40分鐘
【熱量參考】
總熱量：244.7kcal
【材料準備】
毛豆 20g
白蝦 200g
干貝 80g
透抽 200g
櫛瓜 150g
蟹肉棒 50g
藜麥 30g
酪梨 1 顆約 200g
綜合生菜 150g
小番茄 150g
海鹽 3g
橄欖油 8g
蒜末 5g
蒔蘿 5g
【醬料準備】
蒜末 10g
酸豆 8g
蒔蘿 3g
檸檬汁 12g
海鹽 3g
黑胡椒 3g
橄欖油 15g
【製作步驟】
1.先將藜麥煮熟備用。
2.櫛瓜、小番茄加海鹽與橄欖油，放入烤箱以 180° C 烤 15 ～ 20 分鐘。
3.取一平底鍋，將蒜末、白蝦炒熟。
4.然後加入少許橄欖油與蒜末，放入干貝、透抽。
5.加海鹽與檸檬、蒔蘿調味。
6.干貝約煎 3 分鐘，透抽約煎 5 分鐘。
7.將酸豆切末，加蒜末、蒔蘿、檸檬汁、海鹽、黑胡椒和橄欖油調成醬。
8.將白蝦、干貝和透抽鋪在生菜上，再放藜麥、小番茄、櫛瓜、酪梨。
9.最後淋上醬料即可。
【以上文章摘自 書名：《從廚房開始的健康生活：低醣主義粗食正夯─100道全食物低醣料理美味提案》、作者：吳佩砡 Nancy Wu、陳芊穎Charlotte Chen營養師、出版社：布克文化 提供】
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