快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證件有「這5碼」！涮樂升級拿可牛吃到飽、問鼎送肉丸

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
符合對對碰條件者至「涮樂」用餐，可升級「美國Choice鮮切拿可肉片」吃到飽。圖／馬辣提供
符合對對碰條件者至「涮樂」用餐，可升級「美國Choice鮮切拿可肉片」吃到飽。圖／馬辣提供

牛肉依照不同的部位，而會有不同的口感、風味與適合的品嚐方式，馬辣集團旗下的「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」與「涮樂和牛鍋物」新加入美國肉類出口協會所推出的全新部位肉「拿可牛肉（Knuckle/Sirloin tip）」，呈現出肉質細緻、脂肪含量低的特色。為慶祝新品上市，凡身份證、健保卡、學生證有「0、1、3、6、7」任2碼，就可加贈「松露拿可牛肉丸」，或是直接享「拿可肉盤吃到飽」等不同的優惠，讓肉食愛好者盡興嘗鮮。

新部位用肉「拿可牛肉」位於牛隻後腿內側前端，脂肪含量較低，肉質纖維細緻，口感柔軟、鮮嫩，適合多樣化料理，不僅薄切可用於火鍋肉片、壽喜燒涮煮，也可以原塊牛排燻烤，或是切碎成絞肉製為肉丸，都相當適合。

主打浮誇系鍋物的「問鼎」，此次即選用拿可牛肉研發出2款肉丸。「松露拿可牛肉丸」先將牛肉在低溫狀態下拍打成漿，再加入義大利Urbani松露醬製成，富有牛肉香氣與黑松露獨特風味，適合搭配松露燕麥奶鍋品嚐，4顆200元。「爆漿起司拿可牛肉丸」同樣選用美國拿可牛肉，佐以鹽、糖、胡椒粉調味，內餡再包入莫扎瑞拉芝士捏製而成，推薦搭配宮廷麻辣鍋、美人養生鍋、養心蔬菜鍋等湯底烹煮，4顆190元。

主打鍋物吃到飽的「涮樂」，此次也於菜單中加入「美國Choice鮮切拿可肉片」，薄切成片的拿可肉片，加入使用黑麻油、洋蔥、蒜片、老薑、三星蔥、魷魚製成的「信成麻油石頭鍋」一同爆炒或涮煮，可以感受到肉質鮮甜清爽的特色。

6月13日至7月13期間，同行者中只需其中1人，不論身分證、健保卡、學生證號有「0、1、3、6、7」任2碼並追蹤官方粉絲團，至問鼎內用點購「松露燕麥奶鍋」，即贈「松露拿可牛肉丸」1份，贈完為止。符合同樣條件至「涮樂」用餐，即可全桌免費升級「美國Choice鮮切拿可肉片」吃到飽（限2人以上同行）

問鼎推出「松露拿可牛肉丸」、「爆漿起司拿可牛肉丸」兩款新品。圖／馬辣提供
問鼎推出「松露拿可牛肉丸」、「爆漿起司拿可牛肉丸」兩款新品。圖／馬辣提供
美國Choice鮮切拿可肉片適合涮煮品嚐。吃到飽圖／馬辣提供
美國Choice鮮切拿可肉片適合涮煮品嚐。吃到飽圖／馬辣提供
「爆漿起司拿可牛肉丸」內餡包入莫扎瑞拉芝士捏製而成，，4顆190元。圖／馬辣提供
「爆漿起司拿可牛肉丸」內餡包入莫扎瑞拉芝士捏製而成，，4顆190元。圖／馬辣提供

美國 健保卡 吃到飽

延伸閱讀

降噪黑科技再進化！Sony WH-1000XM5無線耳罩耳機開賣 舒適度也提升

新竹縣市YouBike2.0上路不同步 跨縣市借還有空窗期

大武崙漁港釣魚區消波塊浮屍受困 身上無證件身分待查

影／下一代Apple CarPlay大升級 將成為汽車功能控制中心

相關新聞

洗澡洗得香噴噴！沐浴乳這個味道最受歡迎

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「沐浴乳」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大沐浴乳品牌網路聲量排行，以及十大沐浴乳熱門香味有哪些。

「黃阿瑪」快閃店獨家現身新竹巨城 抹茶甜點也來插旗

獨家快閃店來了！新竹Big City遠東巨城購物中心最新在5樓推出「黃阿瑪的後宮生活」快閃店，展場設置超大型「黃阿瑪」貓...

劍湖山世界水樂園7月將開放 限時3天早鳥優惠票快搶

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」將在7月1日開放，水陸早鳥票下殺399元，6月17日至19日限時3天在劍湖山世界網路商城...

好想出國玩！網曝疫情過後最想去這裡

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內出國旅遊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大出國旅遊地點網路聲量排行，以及五大出國活動有哪些。

2022最新Top 5嬰兒紙尿褲品牌推薦 新手爸媽的救星！

今天《DailyView網路溫度計》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計了近一年網友們最推薦的5大熱門嬰兒紙尿褲品牌，其中有不少品牌都推出了頗受好評的新品，還在煩惱要選擇哪種紙尿褲給新生兒的爸媽們，快來一起看看吧！

在家看電影就要搭這一味 網熱議桶裝爆米花都在這

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「桶裝爆米花」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的桶裝爆米花品牌與熱議口味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。