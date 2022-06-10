證件有「這5碼」！涮樂升級拿可牛吃到飽、問鼎送肉丸

牛肉依照不同的部位，而會有不同的口感、風味與適合的品嚐方式，馬辣集團旗下的「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」與「涮樂和牛鍋物」新加入美國肉類出口協會所推出的全新部位肉「拿可牛肉（Knuckle/Sirloin tip）」，呈現出肉質細緻、脂肪含量低的特色。為慶祝新品上市，凡身份證、健保卡、學生證有「0、1、3、6、7」任2碼，就可加贈「松露拿可牛肉丸」，或是直接享「拿可肉盤吃到飽」等不同的優惠，讓肉食愛好者盡興嘗鮮。

新部位用肉「拿可牛肉」位於牛隻後腿內側前端，脂肪含量較低，肉質纖維細緻，口感柔軟、鮮嫩，適合多樣化料理，不僅薄切可用於火鍋肉片、壽喜燒涮煮，也可以原塊牛排燻烤，或是切碎成絞肉製為肉丸，都相當適合。

主打浮誇系鍋物的「問鼎」，此次即選用拿可牛肉研發出2款肉丸。「松露拿可牛肉丸」先將牛肉在低溫狀態下拍打成漿，再加入義大利Urbani松露醬製成，富有牛肉香氣與黑松露獨特風味，適合搭配松露燕麥奶鍋品嚐，4顆200元。「爆漿起司拿可牛肉丸」同樣選用美國拿可牛肉，佐以鹽、糖、胡椒粉調味，內餡再包入莫扎瑞拉芝士捏製而成，推薦搭配宮廷麻辣鍋、美人養生鍋、養心蔬菜鍋等湯底烹煮，4顆190元。

主打鍋物吃到飽的「涮樂」，此次也於菜單中加入「美國Choice鮮切拿可肉片」，薄切成片的拿可肉片，加入使用黑麻油、洋蔥、蒜片、老薑、三星蔥、魷魚製成的「信成麻油石頭鍋」一同爆炒或涮煮，可以感受到肉質鮮甜清爽的特色。