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洗澡洗得香噴噴！沐浴乳這個味道最受歡迎

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
洗澡洗得香噴噴！沐浴乳這個味道最受歡迎。 圖片來源:Unsplash
洗澡洗得香噴噴！沐浴乳這個味道最受歡迎。 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「沐浴乳」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大沐浴乳品牌網路聲量排行，以及十大沐浴乳熱門香味有哪些。

除了肥皂外，許多人在每天沐浴時也會選擇以沐浴乳清潔身體，而市面上沐浴乳品牌眾多，有的品牌強調保濕，有的品牌強調成分單純，抑或是以香味出名等，到底哪些品牌最受到熱議，民眾在挑選時又最喜歡哪些香味呢？

專櫃沐浴乳散發「高級香」、花王「去腳臭」引熱議

TOP10沐浴乳品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP10沐浴乳品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的沐浴乳品牌，可發現「Aesop」、「歐舒丹」等專櫃品牌因香味獨特、自然，且市面上少見，因而受到熱論，有民眾就分享「Aesop味道真的超高級，不會很突兀的香，很像自然體香，去店裡一定可以找到喜歡的味道，聞起來就是跟開架不一樣」，另外也有人提到「歐舒丹的洗起來完全不澀、不乾，超級保濕」，推薦給屬於乾燥肌膚的民眾嘗試。

除此之外，平價品牌「澎澎」、「花王」則因高CP值因此深受小資族喜愛，此外花王近期更是推出「抗腳臭沐浴乳」並以卡通蠟筆小新中的廣志作為代言角色，讓許多民眾直呼「太成功的行銷！感覺真的有用，會去買來用用看」；而「施巴」、「理膚寶水」、「嬌生」則是時常被新生兒家長推薦，像是有網友就請益「小朋友用的沐浴乳推哪牌？」，其中大部分民眾都表示「選成分單純的，理膚寶水跟嬌生都不錯！」。

「花香調」最受歡迎，男香沐浴乳網推這個味！

網友熱議沐浴乳香味TOP10網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議沐浴乳香味TOP10網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著觀察網友熱議的沐浴乳香味，可發現民眾對於「花香調」的香味尤其關注，如「玫瑰」、「櫻花」、「薰衣草」、「茉莉」等，日前有網友就請益「大家最愛哪個香氣的沐浴乳？」，其中有人就表示「要成熟感就選玫瑰吧」、「最愛玫瑰，自己白天聞到也會心情好好」，另外也有民眾回應「最愛茉莉欸，很小清新的味道，不喜歡太濃味道的可以選茉莉」。

此外，也有男性網友請益「男用沐浴乳推薦什麼味道啊？」，其中許多人都表示「麝香吧，很適合男生」，除此之外，也有人回應「綠茶其實也滿適合的，不會特別突兀的香」，表示麝香調及茶香調如「綠茶」等，都十分適合男性做選購，推薦給有需要的網友參考。

你也有慣用的沐浴乳嗎？下次添購沐浴乳時，不妨參照上述熱門品牌及香味，試試新選擇，說不定能挑到一瓶更適合自己的沐浴乳！

觀看原文→https://bit.ly/3MDnAxV

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

沐浴 品牌

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