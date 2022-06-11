在家看電影就要搭這一味 網熱議桶裝爆米花都在這

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「桶裝爆米花」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的桶裝爆米花品牌與熱議口味。

到電影院看電影不配個爆米花，整個感覺都不對了，那在家看電影呢？別擔心，現在市面上許許多多的桶裝爆米花，不僅口感不輸現做的、口味更是琳瑯滿目，即使在家，也可以輕鬆享用！

網驚呼「卡滋」比現爆還好吃！ 「豬野家」獨特油漆桶造型搶佔IG版面

TOP5桶裝爆米花品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

日前，有網友發起關於桶裝爆米花品牌的討論，其中提到「卡滋」被評價為「大桶又脆，比現爆的還好吃」、「價格實惠」的代表，還有網友提到，「卡滋」位於八里的觀光工廠樂園，不僅可以DIY紀念品，還有園區限定口味，直言「小孩玩的開心、大人也吃得開心」。而時常一起被提及的「星球工坊」，網友則是說到「每個口味都很獨特」、「脆滋滋甜蜜蜜的」，且在百貨商場有實體店面的緣故，對想要立刻購買來品嚐的民眾，可說是最方便不過的了。

「豬野家」本是販售古早味零食起家的，在推出油漆桶造型的爆米花之後迅速在IG竄紅，吃過的民眾表示「包裝精美有趣，超可愛的」、「新鮮又脆又好吃」、「推鹹酥雞口味，超『涮嘴』的」等等，用心的包裝創意與不俗的口味表現，也讓許多網友紛紛慕名前來。

「米樂」同樣也是以包裝而受到討論，除了常推出聯名包裝外，口味也十分豐富，網友就說「真想每個口味都來一點」、「包裝好精緻都捨不得丟」等。另外，「丹尼船長」則主打以「米」製成的爆米花，網友便分享「有種淡淡的米菓香」、「必買醬油口味，米香、醬香混起來超讚」等等。

甜脆口感停不了、鹹香滋味「耐吃不膩」首選

TOP8桶裝爆米花口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

說到爆米花，你是「甜派」還「鹹派」呢？若喜歡甜甜滋味的爆米花，經典口味不外乎就是「巧克力」、「焦糖」、「草莓」等口味，網友便說「巧克力超濃郁超香的」、「焦糖基本款吧」、「帶點莓果的酸蠻好吃的」等，另外像「蜂蜜」也時常被提及，如「蜂蜜香跟爆米花脆脆的口感混在一起，完全停不下來」。

另外，也有網友們喜歡鹹味的爆米花，並說到「起司鹹鹹的才香吧」、「奶油的自己再加點鹽巴，配可樂剛剛好」，直言是在家觀賞電影的首選。至於「咖啡」、「抹茶」等口味雖然帶著些許的苦味，但喜愛的民眾便說「吃到後面有個淡淡焦香味」，認為這樣的口味很有層次。

桶裝爆米花的口味五花八門，相信無論你是「甜派」或是「鹹派」，一定都能找到屬於自己鍾意的口味。不如今天下班後，找部輕鬆的電影，捧著爆米花，享受悠閒的時光吧。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》