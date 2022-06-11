好想出國玩！網曝疫情過後最想去這裡

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內出國旅遊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大出國旅遊地點網路聲量排行，以及五大出國活動有哪些。

隨著新冠疫情持續延燒，許多民眾都已經許久未出國旅遊，因此時常聽到網友大嘆「真的好想出國！」，而究竟民眾最想念的國家，與最期待的出國行程活動又有哪些呢？

最想念的旅遊地 亞洲國家受歡迎！

網友熱議9大出國旅遊地點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的出國旅遊地點，可發現「日本」、「南韓」及「泰國」等亞洲國家深受民眾討論，其中最多人提到的無非就是「當地美食」，像是有網友就表示「真的好想念日本拉麵…疫情後一定衝一波」，另外，也有網友分享自己疫情前到南韓旅遊的照片，並表示除了道地韓式料理外，更是想念「血拼購物」的行程，讓許多心有戚戚焉的人回應「真的！東大門超好買」、「韓國真的逛街逛一整天都不會累」等。

除此之外，「英國」、「法國」、「德國」等歐洲國家，也有許多民眾表示「好懷念去英國自由行，好多特色古蹟好美」，讓許多往紛紛留言「對！歐洲好多國家都好想去，之後可以飛打算先去法國」，並提到歐洲國家之間移動方便，正好適合許久未出國的民眾在疫情後在歐洲多國暢遊、玩個過癮。

「異國風景」引懷念 國外旅遊「飯店住宿」開箱體驗不可少

國旅遊網友最熱議的5件事網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

旅遊總是少不了豐富的行程安排，而提到「出國旅遊」大家究竟最期待做些什麼呢？根據網路聲量調查，發現多數人無非就是期待造訪各國的「異國風景」，欣賞體驗國內沒有的風景，像有民眾就表示「期待出國以後可以到長灘島海邊，真的超漂亮」、「好想再去參觀一次艾菲爾鐵塔，之前去看真的很驚艷」；除此之外，也有民眾認為出國最重要的就是「飯店住宿」的開箱體驗，有網友就表示「有些國外飯店超有當地特色的，一住進去就不想走了」，讓許多心有戚戚焉的人回應「最近一直在看機加酒（機場加酒店住宿的旅遊組合），很多飯店看起來都超吸引人」，並表示等疫情趨緩後一定要出國入住心儀的飯店。

而到國外「品嚐美食」、「戶外活動」也是許多遊客深入了解各國風土民情的方式，像是不少人就提到「好想念道地泰式料理，便宜又好吃，希望趕快可以出國」，另外也有網友表示「疫情只能在國內爬山，已經爬得差不多了，期待出國爬國外的山」，讓許多山友紛紛留言回應「真的！這兩年因為疫情愛上爬山，已經迫不及待要去爬國外的山了」。

你也對於出國旅遊蠢蠢欲動嗎？民眾不妨先做做功課，調查疫情後想去的國家、行程，等到來日疫情較為趨緩時，便可和家人及三五好友一起到國外旅遊囉！

觀看原文→https://bit.ly/3Hae2sW

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》