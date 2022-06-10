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輕量化強悍 浪琴表、萬國表IWC新款腕表「鈦」硬派

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
因為和Mercedes-AMG車隊聯名，腕表橡膠表帶上的三芒星、面盤上南北月相的字樣、細節，都使用了Mercedes-AMG的經典配色。圖 / IWC提供
因為和Mercedes-AMG車隊聯名，腕表橡膠表帶上的三芒星、面盤上南北月相的字樣、細節，都使用了Mercedes-AMG的經典配色。圖 / IWC提供

不同於精鋼的常見、貴金屬的高價，鈦因為輕量、堅硬、抗腐蝕等多個優點，常受到精密工業製品所愛用。浪琴（Longines）、萬國表（IWC）不約而同個別推出兩只「鈦」腕表，一者訴諸極地冒險、一者則強調複雜與收藏價值，展現了鈦金屬了兩種殊異風格。

浪琴表（Longines）的Spirit先行者系列推出新品的Pioneer Edition鈦金屬計時腕表。表款綠色的時標、指針、刻度，悉數使用了翠綠的Super-LumiNova夜光塗料，讓人聯想到極地的美妙極光。42毫米的五級鈦金屬表殼內使用的則是經瑞士天文台認證的L688.4矽游絲自動上機芯，而黑色織布表帶再搭配極光綠縫線，訂價12萬7,900元，僅在浪琴專賣店內販售。

萬國表（IWC）則推出一只以鋁鈦合金與瓷化鈦金屬Ceratanium® 為表殼的大型飛行員腕表恆定動力陀飛輪特別版「AMG ONE OWNERS」，鋁鈦合金的優點是更為輕盈、但打磨拋光的難度也隨之提高，表款的機芯並具備更穩定輸出動力的恆定動力裝置與陀飛輪，同時表款更與品牌的跨界結盟夥伴：Mercedes-AMG 車隊聯名，從橡膠表帶上的三芒星、面盤上南北月相的字樣、細節，都使用了Mercedes-AMG的經典配色。

值得一提的是，表款可不是任一買主都能購入，這只大型飛行員腕表恆定動力陀飛輪特別版「AMG ONE OWNERS」將獨家開放給Mercedes-AMG ONE未來車主收藏。想成為表款的收藏者？只能先買車了。

IWC 大型飛行員腕表恆定動力陀飛輪特別版「AMG ONE OWNERS」，價格店洽。圖 / IWC提供
IWC 大型飛行員腕表恆定動力陀飛輪特別版「AMG ONE OWNERS」，價格店洽。圖 / IWC提供
表款隨附特製表盒，內側的雙翼標誌，也呼應了表款12點鐘方向浪琴的經典視覺。圖 / Longines提供
表款隨附特製表盒，內側的雙翼標誌，也呼應了表款12點鐘方向浪琴的經典視覺。圖 / Longines提供
浪琴Spirit先行者系列推出新品的Pioneer Edition鈦金屬計時腕表，12萬7,900元。圖 / Longines提供
浪琴Spirit先行者系列推出新品的Pioneer Edition鈦金屬計時腕表，12萬7,900元。圖 / Longines提供
表款綠色的時標、指針、刻度，悉數使用了Super-LumiNova夜光塗料，也讓人聯想到極地的美妙極光。圖 / Longines提供
表款綠色的時標、指針、刻度，悉數使用了Super-LumiNova夜光塗料，也讓人聯想到極地的美妙極光。圖 / Longines提供

腕表 極光 瑞士

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