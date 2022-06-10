夏日降溫寢具首選一材質！運動正妹分享個人經驗

台灣進入夏季氣候，而因為屬於海島國家，夏天容易又熱又黏，讓大家睡眠品質下降，特別因為高溫濕熱，而曾登上PTT表特版的泰拳正妹Bonbon，就分享自己挑選寢具的重點，能夠改善睡眠品質。

Bonbon不僅是運動員，也是過敏兒，對於塵蟎、濕氣相當敏感，雖然夏天睡覺會開冷氣，但也不會開整晚，卻常常因為悶熱，全身都是汗而熱醒，最後發現問題出在床墊上，曾經嘗試鋪涼蓆或冰床墊降溫，但改善幅度有限。

她就發現，編織的竹蓆，如果太常用水濕擦是會發霉的，而且選錯材質會讓肌膚過敏，後來發現用牛皮製作的薄床墊，因為沒有接縫，降低過敏發生機率。

引進牛皮薄床墊的森春生活館指出，大家對皮製品的刻板印象是又悶又熱，但牛皮薄床墊採用水牛的頭層皮，使用久了會與肌膚達到熱平衡，睡覺的時候，人一定會翻身，所以一翻身熱的地方，就會透過頭層皮的毛細孔散熱出去，又會變涼。