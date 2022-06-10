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跟超模用同款！米蘭達可兒自創保養品來台 喊天然有機

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
可瀾有機諾麗天使光臉部精油／30ml／2,050元。圖／可瀾有機提供
可瀾有機諾麗天使光臉部精油／30ml／2,050元。圖／可瀾有機提供

國際超模米蘭達可兒擁有超級好身材，根本也看不出來已經是三個小孩的媽媽，而且她還自創品牌KORA Organics 可瀾有機，目前終於進軍台灣，米蘭達可兒透過影片跟大家打招呼，希望能跟大家分享有機的肌膚保養，而她也透露自己能夠散發女神光的原因，就是運用自創的保養品。

KORA可瀾有機的產品，在米蘭達可兒的堅持下，不做動物實驗，也採用高活性有機認證成份調配，不含色素、香料等，強調成分都來自真正有機，而且每件產品背後都有「正向態度」文字，且配方還經過「玫瑰水晶」的濾化，不只有效，米蘭達可兒希望帶給大家正面積極的能量。

在產品配方中，也採用不少有機栽種的超級食物，特別是「諾麗果」，被稱為超級水果，富含抗氧化成份、維生素和礦物質，可以抵禦外界的損害與壓力。

米蘭達可兒也分享自己的愛用品，想讓臉部散發光芒就用諾麗天使光臉部精油，質地輕盈好吸收，夏天也能使用，即使長期戴口罩，也能平衡肌膚pH值，活性成分有玫瑰果、紅石榴和諾麗果，含有抗氧化與脂肪酸，保護肌膚屏障。另款諾麗天使光眼部精油，有著玫瑰水晶滾珠，並含有諾麗果、蕃茄果實、海洋藤竹萃取、Kahai油和咖啡籽油相結合，能喚醒眼周肌膚。

可瀾有機諾麗天使光眼部精油／10ml／1,350元。圖／可瀾有機提供
可瀾有機諾麗天使光眼部精油／10ml／1,350元。圖／可瀾有機提供
可瀾有機諾麗天使光眼部精油／10ml／1,350元。圖／可瀾有機提供
可瀾有機諾麗天使光眼部精油／10ml／1,350元。圖／可瀾有機提供
超模米蘭達可兒自創品牌KORA Organics 可瀾有機進軍台灣。圖／可瀾有機提供
超模米蘭達可兒自創品牌KORA Organics 可瀾有機進軍台灣。圖／可瀾有機提供
可瀾有機諾麗天使光臉部精油／30ml／2,050元。圖／可瀾有機提供
可瀾有機諾麗天使光臉部精油／30ml／2,050元。圖／可瀾有機提供

米蘭 口罩

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