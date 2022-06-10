跟超模用同款！米蘭達可兒自創保養品來台 喊天然有機

國際超模米蘭達可兒擁有超級好身材，根本也看不出來已經是三個小孩的媽媽，而且她還自創品牌KORA Organics 可瀾有機，目前終於進軍台灣，米蘭達可兒透過影片跟大家打招呼，希望能跟大家分享有機的肌膚保養，而她也透露自己能夠散發女神光的原因，就是運用自創的保養品。

KORA可瀾有機的產品，在米蘭達可兒的堅持下，不做動物實驗，也採用高活性有機認證成份調配，不含色素、香料等，強調成分都來自真正有機，而且每件產品背後都有「正向態度」文字，且配方還經過「玫瑰水晶」的濾化，不只有效，米蘭達可兒希望帶給大家正面積極的能量。

在產品配方中，也採用不少有機栽種的超級食物，特別是「諾麗果」，被稱為超級水果，富含抗氧化成份、維生素和礦物質，可以抵禦外界的損害與壓力。