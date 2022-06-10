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0元住圓山飯店！開幕70年首次「買餐送住宿」現賺1.3萬
為慶祝70週年，「圓山大飯店」首度舉辦「0元住房專案」，6月13日起，只要消費指定餐點，就直接免費贈送價值13,200元的雙人住宿1晚，並可成為圓山聯誼會1日榮譽會員，享受健身房、戶外游泳池等設施，限時限量供應。
圓山大飯店所推出的「圓山慶70 用餐送住房專案」，標榜是圓山70年來首次推出「用餐送住房」的優惠專案。6月13日至7月14日的平日期間，賓客只要消費松鶴餐廳「晚餐與翌日早餐」（雙人價4,356元），當日就可入住高級客房一晚，可以在景觀陽台上欣賞大佳河濱公園的風景，並成為圓山聯誼會1日榮譽會員，享受戶外泳池、室內健身房。圓山慶70 用餐送住房專案適用於週日至週四的平日時段，週五至週六需加價800元，僅限官網或電話預定，每日限量開放15組。
除了圓山大飯店外，主打親子渡假的「南方莊園渡假飯店」，自7月1日至9月11日期間，也推出「鐳戰特攻隊住房專案」，並於6月15日舉行快閃優惠，平日雙人入住5,899元起。
鐳戰特攻隊住房專案不僅包含住房，同時還含有早餐、聯誼會設施、南方餐廳精選組合餐、流體大頭熊鑰匙扣、美人魚變裝、Dino鐳戰賽等內容。平日雙人豪華客房原價6,709元，6月15日快閃優惠價5,899元；家庭客房（2大2小）原價9 ,569元，快閃優惠價8,499元。週五、週日旺日加價1,000元、假日加價2,000元，另在周六及周日晚餐可免費升等戶外BBQ。
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