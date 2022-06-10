追劇吃美食 台南推「村裡來了個暴走女外科」導覽地圖

公視醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」改編於劉宗瑀醫師的同名小說，講述女外科醫師小劉來到鄉村小醫院，在偏鄉地區醫院拾回「初心」的故事。該劇於5月7日首播就開出紅盤，台南市文化局影視支援中心協助該劇的拍攝，觀旅局也製作導覽地圖，歡迎到台南追劇品嘗台南美食。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」拍攝地點包含中西、安平、安南、北門、將軍及七股六大區，都可以看到小劉醫師的身影，其中安平區的漁光島、安南區的四草綠色隧道、七股區的西寮里及將軍區的青山漁港，是小劉醫師脫下醫袍後宣洩情緒、沉思及作決定的場所。

此外，這次台南許多在地傳統美食牛肉湯、碗粿、狀元糕、豆花等以及各式伴手禮蝦餅、滷味、肉乾、泡芙、麥芽餅等也客串了本劇，成為醫院急診室櫃台、超市等場景的最佳陳設，也是造就小劉醫師成為吃貨的幕後功臣。

為使民眾便利地追劇，觀旅局也製作了「村裡來了個暴走女外科拍攝景點導覽地圖」除了提供該劇拍攝景點、拍攝背景故事及主角們在戲裡吃的各式美食外，更提供濱海「喊魚仔」拍賣體驗、吃遍「新鮮海味」及「濱海經典小吃」旅遊資訊。