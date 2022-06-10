UNIX造型夾助攻FIOLE 台灣設計師首登日本美髮界奧運舞台

有美髮界奧運之稱，每四年舉辦一次的美業盛典第9屆ASIA BEAUTY EXPO亞洲美髮博覽會，日前於日本橫濱盛大舉辦，2天活動共吸引超過4萬人參與。特別的是，這次有2位台灣設計師代表受到日本專業髮品FIOLE所邀請，站上舞台分享，也是博覽會舉辦36年間首次有台灣設計師參與。

這次活動台灣UNIX也全力支持，提供UNIX 4U專業修護保濕PPI離子夾及造型夾，此產品針對亞洲的氣侯與髮質造型所研發，採用獨家PPI塗層，此技術經國內驗證單位審核驗證，有助於完全保留水份，減少使用後髮質損傷外，陶瓷面板更讓溫度傳導變得溫和，手感更加滑順也是系列一大特色，均等壓力技術則可讓受熱均勻更持久，配合FIOLE髮品及可更快速精準完成造型。