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UNIX造型夾助攻FIOLE 台灣設計師首登日本美髮界奧運舞台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日本的高人氣專業髮品FIOLE邀請，台灣知名沙龍團隊NOSY HAIR Studio、尤卡以視訊方式參與第9屆ASIA BEAUTY EXPO 2022亞洲美髮博覽會，UNIX更力挺熱工具，提供設計師完成作品。圖／台灣UNIX提供
日本的高人氣專業髮品FIOLE邀請，台灣知名沙龍團隊NOSY HAIR Studio、尤卡以視訊方式參與第9屆ASIA BEAUTY EXPO 2022亞洲美髮博覽會，UNIX更力挺熱工具，提供設計師完成作品。圖／台灣UNIX提供

有美髮界奧運之稱，每四年舉辦一次的美業盛典第9屆ASIA BEAUTY EXPO亞洲美髮博覽會，日前於日本橫濱盛大舉辦，2天活動共吸引超過4萬人參與。特別的是，這次有2位台灣設計師代表受到日本專業髮品FIOLE所邀請，站上舞台分享，也是博覽會舉辦36年間首次有台灣設計師參與。

這次活動台灣UNIX也全力支持，提供UNIX 4U專業修護保濕PPI離子夾及造型夾，此產品針對亞洲的氣侯與髮質造型所研發，採用獨家PPI塗層，此技術經國內驗證單位審核驗證，有助於完全保留水份，減少使用後髮質損傷外，陶瓷面板更讓溫度傳導變得溫和，手感更加滑順也是系列一大特色，均等壓力技術則可讓受熱均勻更持久，配合FIOLE髮品及可更快速精準完成造型。

FIOLE為日系髮品，由品牌名源自義大利文花朵，希望能讓每位使用者綻放花朵般的光芒，所有最新髮品直送台灣與日本流行零時差，目前有染髮、燙髮、居家洗護、造型護理、沐浴產品，深受日本、台灣專業沙龍市場肯定，在消費者口碑也有高人氣。FIOLE此次也是ASIA BEAUTY EXPO亞洲美髮博覽會的合作夥伴之一，邀請台灣沙龍團隊為NOSY HAIR Studio的設計師Harry，以及尤卡的設計師Hiromi參與博覽會，雖然受到疫情影響，只能以視訊方式與日本連線，但透過鏡頭，打破地域限制、讓全世界看見台灣美髮在技術上的展現。

沙龍團隊NOSY HAIR Studio設計師Harry。圖／台灣UNIX提供
沙龍團隊NOSY HAIR Studio設計師Harry。圖／台灣UNIX提供
UNIX 4U專業修護保濕PPI系列共有離子夾及造型夾，採用獨家PPI塗層，操作手感更加滑順流暢。圖／台灣UNIX提供
UNIX 4U專業修護保濕PPI系列共有離子夾及造型夾，採用獨家PPI塗層，操作手感更加滑順流暢。圖／台灣UNIX提供
沙龍團隊尤卡設計師Hiromi。圖／台灣UNIX提供
沙龍團隊尤卡設計師Hiromi。圖／台灣UNIX提供

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