全昭彌SOMI登韓版Bazzar封面 義式頂級珠寶加持太甜美
荷加韓三國混血，有「人間芭比」之稱的南韓歌手全昭彌SOMI，日前登上韓國時尚雜誌《BAZZAR》，一頭閃耀金髮與輕煙燻眼影十足外模風格，同時也讓她手上的Bucellati高級珠寶，更顯閃耀。
全昭彌SOMI過往曾參加TWICE初選但無緣入團，積累7年實力後去年推出爆紅單曲《Dumb Dumb》，呈現俏皮的美式校園風，在其官方youtube頻道上，MV點閱人數已近1億3,000萬人次，同時按讚數也多達292萬，威力驚人。而全昭彌在登上韓版雜誌封面時，更大方秀出了她手上多款配戴的Bucellati高級珠寶戒指，在甜美之外，帶出了歐式的輕奢古典風格。
全昭彌SOMI右手一共配戴上三款Rombi系列鑽石白金戒指，其中食指更一次配戴兩枚不同款式，而第三枚更配戴在無名指上，展現堆疊的風格、也避免白金與黃金的彼此刮磨，相當聰明造型。Bombi系列的靈感來自文藝復興時期風格，並由精細的鏤空和雕刻工藝打造出交織的菱形圖案，三枚戒指個別為23萬5,000元至40萬元不等。
全昭彌的左手同樣一次戴上三枚戒指，並以食指上的Opera Tulle黃金琺瑯鑽石戒指最為搶眼。Opera Tulle系列是以彩色琺瑯、瑪瑙或珍珠母貝為底，並在表面施作以品牌獨門的珠羅紗（Tulle）工藝，此種工法還原了16世紀中期至17世紀中期在上流社會大為流行、名為拉夫領（Ruff）的蕾絲領口，將原本領口綿密的皺褶，改以珠寶金工大師的巧手，凝縮在珠寶的分寸之間。
而同為左手的另兩枚戒指則出自由Buccellati家族第二代傳人Gianmaria Buccellati設計的Macri系列，該系列同時展現了Ornato與Rigato兩種雕刻工藝，因而賦予了黃金宛如絲綢般的滑順，也像全昭彌SOMI在拍攝封面時展開的甜美笑容、青春無敵。
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