聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中疫情高峰 餐廳度小月？逆勢開新店、推外帶餐
台中疫情處高峰，民眾自主防疫，餐廳、飯店如何度小月？有餐廳業者逆勢操作，引進自動點餐系統開分店，也有的推出990元優惠全家餐；飯店向健康但擔心染疫的確診者家人招手，推出「親子防護」、安心住等住宿優惠專案。
「嗑肉石鍋」執行長陳凱明說，嗑肉石鍋營運4年、逾20家連鎖店，面對疫情，轉型為二代店，除提升用餐氛圍、加強防疫，並引進自動點餐機及平板電腦供顧客點餐；本月再開2家新店，今天在烏日高鐵特區林新醫院商圈開設烏日店，台中北屯店預計6月18日開幕。
陳凱明指出，餐廳以平價、優質食材供應取勝，研發的火鍋沾醬受歡迎，部份食材也與小農合作契作，很多客人是衝著蔬食而來；台中烏日店慶開幕，到「嗑肉石鍋」粉絲專頁按讚，即贈送鮮肉（丹麥梅花豬、安格斯培根牛、加拿大去骨嫩雞腿）三選一或免費升級湯底，活動至6月30日。
台中知名的大祥海鮮餐廳，老闆葉祥忠曾是涵碧樓中餐主廚，主打海鮮台菜料理，因應疫情，大祥餐廳推出990元外帶優惠全家餐，以及1680外帶優惠全家餐，約為原價打六折。990元全家餐菜色有橙汁排骨、招牌鰻魚、蒜香中卷、麻油干貝絲瓜蓋飯等六道，適合四至五人用餐。
台中公園智選假日飯店推出「親子防護」專案，即日起只要民眾和一名15歲以下孩童入住4天或7天，即可享受每日最低999元入住標準客房，採線上預約，每日限20組；逢甲商圈的文華道會館與姐妹飯店高雄旗津道沙灘酒店推出安心住Fun寬心方案，3天2夜三天方案3999元起、7日6夜七日方案7999元起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言