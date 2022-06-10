快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

降噪黑科技再進化！Sony WH-1000XM5無線耳罩耳機開賣 舒適度也提升

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Sony WH-1000XM5智慧降噪再進化，全新搭載Sony獨家開發的整合處理器V1，左右耳罩更大幅提升搭載各4組波束成形麥克風，更精準降噪。圖／Sony Taiwan提供
Sony WH-1000XM5智慧降噪再進化，全新搭載Sony獨家開發的整合處理器V1，左右耳罩更大幅提升搭載各4組波束成形麥克風，更精準降噪。圖／Sony Taiwan提供

不管是外出通勤、遠端多方會議、參與線上課程，還是閒暇時刻享受專屬個人的影音娛樂，具有降噪功能的無線耳機都能為聆聽體驗帶來大大升級！Sony宣布在台正式發表2款無線降噪耳機，包括WH-1000XM5無線主動式降噪耳機，以及LinkBuds S WF-LS900N真無線降噪耳機，更首度邀請唱作俱佳的靈魂女聲9m88擔任Sony全系列耳機代言人。

每一代都受到眾多音樂愛好者矚目的1000X系列耳罩式無線主動式降噪耳機，最新推出的第5代新品WH-1000XM5，外型上不僅以優異工藝設計提升配戴的舒適度，這次線條更簡約流線；搭載HD降噪處理器QN1以及全新整合處理器V1，多點降噪技術也由前代4組麥克風大幅提升到8組，同時將個人/大氣壓力最佳化功能升級為全自動化，實現更精準收音和降噪處理；此外，更首次導入Sony Walkman深厚的聲學技術，達成更真實的原音重現。智慧功能上，除了延續1000X系列的智慧聆聽功能，支援Speak-to-chat快速說話模式，更新增以「OK Google」或「Hey Siri」直接喚醒語音助理的便利功能。

另外，Sony LinkBuds系列也推出了最新成員LinkBuds S WF-LS900N真無線降噪耳機，是目前業界最小的Hi-Res真無線降噪耳機，極輕巧的機身支援了高解析音質同時保有清晰自然的環境收音，更升級配備Sony優異的降噪技術；同樣搭載整合處理器V1，能快速處理反向聲波抵銷外界噪音，兼具通透的環境音和不受干擾的沉浸式聆聽體驗。具備IPX4防潑水設計，且同樣提供智慧聆聽體驗支援彈性音效控制、Speak-to-chat快速聊天模式以及全新語音喚醒音助理等便利功能；內建薄型化電池，超迷你外型卻可達到20小時的電池續航力。

Sony WH-1000XM5無線主動式降噪耳機，建議售價11,900元，LinkBuds S WF-LS900N真無線主動式降噪耳機，建議售價5,590元，即日起至8月14日期間購買並在官網註冊更可獲得cama咖啡即享券。

Sony最新LinkBuds S WF-LS900N真無線藍牙降噪耳機，保有清晰通透的環境收音，在極輕巧設計中加入優異的降噪技術。圖／Sony Taiwan提供
Sony最新LinkBuds S WF-LS900N真無線藍牙降噪耳機，保有清晰通透的環境收音，在極輕巧設計中加入優異的降噪技術。圖／Sony Taiwan提供
Sony年度耳機代言人9m88完美演繹全新無線主動式降噪耳機WH-1000XM5的智慧降噪，沉浸完美音質。圖／Sony Taiwan提供
Sony年度耳機代言人9m88完美演繹全新無線主動式降噪耳機WH-1000XM5的智慧降噪，沉浸完美音質。圖／Sony Taiwan提供

噪音

延伸閱讀

「極輕萬元防水夜拍機」Sony Xperia 10 IV登台

對抗Sony新版PS Plus 微軟也想準備Xbox Game Pass「這服務」

Sony WH-1000XM5二色爭豔價格曝光！真無線耳機LinkBuds S有主動降噪功能

Sony首款電動車 將有讓你肯額外掏腰包的娛樂功能

相關新聞

洗澡洗得香噴噴！沐浴乳這個味道最受歡迎

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「沐浴乳」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大沐浴乳品牌網路聲量排行，以及十大沐浴乳熱門香味有哪些。

「黃阿瑪」快閃店獨家現身新竹巨城 抹茶甜點也來插旗

獨家快閃店來了！新竹Big City遠東巨城購物中心最新在5樓推出「黃阿瑪的後宮生活」快閃店，展場設置超大型「黃阿瑪」貓...

劍湖山世界水樂園7月將開放 限時3天早鳥優惠票快搶

劍湖山世界水樂園「小威の海盜村」將在7月1日開放，水陸早鳥票下殺399元，6月17日至19日限時3天在劍湖山世界網路商城...

好想出國玩！網曝疫情過後最想去這裡

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內出國旅遊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大出國旅遊地點網路聲量排行，以及五大出國活動有哪些。

2022最新Top 5嬰兒紙尿褲品牌推薦 新手爸媽的救星！

今天《DailyView網路溫度計》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計了近一年網友們最推薦的5大熱門嬰兒紙尿褲品牌，其中有不少品牌都推出了頗受好評的新品，還在煩惱要選擇哪種紙尿褲給新生兒的爸媽們，快來一起看看吧！

在家看電影就要搭這一味 網熱議桶裝爆米花都在這

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「桶裝爆米花」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的桶裝爆米花品牌與熱議口味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。