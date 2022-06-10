降噪黑科技再進化！Sony WH-1000XM5無線耳罩耳機開賣 舒適度也提升

不管是外出通勤、遠端多方會議、參與線上課程，還是閒暇時刻享受專屬個人的影音娛樂，具有降噪功能的無線耳機都能為聆聽體驗帶來大大升級！Sony宣布在台正式發表2款無線降噪耳機，包括WH-1000XM5無線主動式降噪耳機，以及LinkBuds S WF-LS900N真無線降噪耳機，更首度邀請唱作俱佳的靈魂女聲9m88擔任Sony全系列耳機代言人。

每一代都受到眾多音樂愛好者矚目的1000X系列耳罩式無線主動式降噪耳機，最新推出的第5代新品WH-1000XM5，外型上不僅以優異工藝設計提升配戴的舒適度，這次線條更簡約流線；搭載HD降噪處理器QN1以及全新整合處理器V1，多點降噪技術也由前代4組麥克風大幅提升到8組，同時將個人/大氣壓力最佳化功能升級為全自動化，實現更精準收音和降噪處理；此外，更首次導入Sony Walkman深厚的聲學技術，達成更真實的原音重現。智慧功能上，除了延續1000X系列的智慧聆聽功能，支援Speak-to-chat快速說話模式，更新增以「OK Google」或「Hey Siri」直接喚醒語音助理的便利功能。

另外，Sony LinkBuds系列也推出了最新成員LinkBuds S WF-LS900N真無線降噪耳機，是目前業界最小的Hi-Res真無線降噪耳機，極輕巧的機身支援了高解析音質同時保有清晰自然的環境收音，更升級配備Sony優異的降噪技術；同樣搭載整合處理器V1，能快速處理反向聲波抵銷外界噪音，兼具通透的環境音和不受干擾的沉浸式聆聽體驗。具備IPX4防潑水設計，且同樣提供智慧聆聽體驗支援彈性音效控制、Speak-to-chat快速聊天模式以及全新語音喚醒音助理等便利功能；內建薄型化電池，超迷你外型卻可達到20小時的電池續航力。