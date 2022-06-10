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基隆城博會海派浪漫今登場 5大展場3市集2光雕看展攻略

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市「2022城市博覽會」今天起到19日一連10天開展。圖／基隆市政府提供
基隆市「2022城市博覽會」今天起到19日一連10天開展。圖／基隆市政府提供

基隆市「2022城市博覽會」今天起到19日一連10天開展，展現城市即是展場的大尺度，蔡英文總統將來開場。分成四大展區，共55個展覽、藝術裝置及上百場精采展演。從早到晚的不同觀展形式整合，10條限定城博遊程，呈現多元面向。除接駁車外，全市5條公車免費搭10天，以利參觀各展區。

城市博覽會的主展館位於西岸碼頭二號倉庫，市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，城博會以國家高度規畫，4大展區包括A區國門、B區正濱、C區海科及K區沙灣展區，精彩亮點有三，第一是整個基隆城市都是展場，其次城博會不僅有白天的展演活動，晚上的光雕秀更是絢爛奪目；最後則是海上觀展，一網打盡屬於基隆山海浪漫。

位在原太平國小的A3社區設計館，昨由市府都市發展處長徐燕興率領策展團隊「開箱」，太平國小自2017年廢校轉型「設計與建築者之家」，並設置大基隆歷史場景及市港標竿再生計畫專案辦公室，成為基隆市政推展的秘密基地；去年太平國小歷經空間改造，引入太平青鳥進駐，成為地方創生亮點。

另文化局與國立台灣海洋大學海洋文創設計產業學系攜手合作，於K展區要塞司令部軍補庫房，策畫「穿越基隆的時空」歷史船模型特展，將帶領大家穿越記憶的時空，看見基隆自西荷、明清以至日治、民國的歷史更迭與政權消長。

B展區有5大藝術展覽、3處多元市集、2件夜間光雕。5大藝術展覽包含「2022基隆潮藝術」、「水產市－被漁滋養的海事盛地」、「有一種味道在基隆上岸」、「眺望大基隆歷史場景」與「西班牙諸聖教堂考古遺址展示」。

3處多元市集富含「正濱海口味」、「大基隆。市」及「原民市集」。2件夜間光雕則是夜晚壓軸，分別是「阿根納造船廠－港邊的煙與結構」和「海派浪漫光雕秀」。

詳細資訊可上2022城市博覽會官網 https://2022cityexpo.tw/tw/index 查詢。

基隆市「2022城市博覽會」今天起到19日一連10天開展。圖／基隆市政府提供
基隆市「2022城市博覽會」今天起到19日一連10天開展。圖／基隆市政府提供
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基隆市「2022城市博覽會」今天起到19日一連10天開展。圖／基隆市政府提供
基隆市「2022城市博覽會」今天起到19日一連10天開展。圖／基隆市政府提供
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