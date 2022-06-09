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雌雄同體鄭秀文？黃金倒三角襯羽毛珠寶大秀輕奢魅力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
鄭秀文在演唱會上配戴Boucheron的孔雀羽毛珠寶，浪漫靈動。圖 / Boucheron提供（合成圖）
鄭秀文在演唱會上配戴Boucheron的孔雀羽毛珠寶，浪漫靈動。圖 / Boucheron提供（合成圖）

好久不見的鄭秀文，日前因擔任香港女星關心妍演唱會的來賓因而再度登上「紅館」，演唱會上Sammi除換上多套服裝搭配珠寶並大秀香肩，展現了雌雄同體的中性時尚魅力。

時而小可愛、時而皮外套，鄭秀文的驚人魅力把客場當成主場，甚至有香港媒體讚美其健美的倒三角背影比美《猛龍過江》中的李小龍。同時鄭秀文事後更在ig上傳影片，透露期待再開演唱會的感覺，而預告如果成真，並有機會在紅館與歌迷再相聚。

而除了時裝、飾品與健美身形，鄭秀文身上配戴的珠寶則也以閃耀妝點了輕奢女人味。其中鄭秀文在耳朵配戴的Plume de Paon系列孔雀羽毛耳環，平衡了略帶中性的陽剛氣息，同時其Plume de Paon系列孔雀羽毛戒指也屬同一系列，柔軟而蘊藏自然生機。

值得一提的是，鄭秀文同時還配戴了一款Boucheron的Serpent Boheme系列耳釘，該設計由蛇首為原形、化為水滴的清透，而當孔雀的張揚疊加上靈蛇的野性，也像鄭秀文在舞台上的熾熱魅力，閃耀、狂野而靈動。

鄭秀文日前擔任香港女星關心妍演唱會來賓，除換上多套服裝搭配珠寶並大秀香肩，展現雌雄同體的中性時尚魅力。圖 / Boucheron提供
鄭秀文日前擔任香港女星關心妍演唱會來賓，除換上多套服裝搭配珠寶並大秀香肩，展現雌雄同體的中性時尚魅力。圖 / Boucheron提供
Boucheron Serpent Boheme系列耳釘，白金、鑲嵌16顆鑽石約0.49克拉，16萬4,500元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Serpent Boheme系列耳釘，白金、鑲嵌16顆鑽石約0.49克拉，16萬4,500元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre Black系列戒指，白金、黑色PVD，鑲嵌25顆鑽石約0.49克拉，33萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre Black系列戒指，白金、黑色PVD，鑲嵌25顆鑽石約0.49克拉，33萬元。圖 / Boucheron提供

香港 鄭秀文 珠寶

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